PRB étend sa gamme Façadier

L’entreprise PRB, spécialisée dans les produits de revêtements du bâtiment lance un nouveau sous enduit monocouche, semi lourd, grain fin, le PRB Classic Tal.

Ce produit permet d’imperméabiliser les murs extérieurs type Rt3 et les murs intérieurs : maçonneries bétons banchés (DTU 23.1), maçonneries de parpaings (DTU 20.1) montées à joints traditionnels ou minces, sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1), maçonneries anciennes et autres supports (consulter le fabricant).

Compatible avec les revêtements organiques (peintures et RPE), les enduits décoratifs hydrauliques et minéraux, et la plaquette de terre cuite, il permet une finition lisse et fine en taloché éponge.

Ce produit, à base de liant (ciment, chaux hydraulique naturelle, chaux calcique), fillers, sables et agrégats de quartz, agents de rétention d’eau, régulateurs de prise et hydrofuge de masse est disponible en sac de 25 KG.