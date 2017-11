Quand verre et bois fusionnent

La maison du futur est scandinave. Design et écologique, cette construction avant-gardiste répond aux attentes d’une clientèle exigeante, pour un résultat pratique et harmonieux.

En Finlande, il n’y a pas que des petites cabanes perdues dans la forêt. La création et le design peuvent y trouver refuge. En associant leurs compétences, l’architecte Kari Lappalainen, la décoratrice Hanni Koroma et le fabricant Honka ont réussi à innover pour marier écologie, développement durable et artisanat.

Pour une surface utile de 112 m², Honka Lokki impose fièrement ses lignes modernes tout en respectant l’environnement. Située en Finlande, cette résidence secondaire a d’ailleurs été élue « maison en bois massif de l’année 2011 ». Un beau trophée pour celle que l’on surnomme « la mouette », à cause de son toit aux allures d’oiseau. Le concept se veut clairement novateur en termes de matériau et propose une version moderne du logement de vacances familial.

La spécificité de la construction tient à sa structure. Pré-monté sur les madriers, un joint de d’étanchéité réduit de 20 % le temps d’assemblage des parois… Ouverte sur l’extérieur, la maison dispose de fenêtres chauffantes. Entre deux plaques de verre, du gaz argon circule pour atteindre, par rayonnement calorifique, des températures comprises entre 20 ° et 60 °. Les baies offrent ainsi confort et bien-être avec vue sur les terrasses extérieures.

Dotée de véritables murs vitrés qui diffusent chaleur et lumière dans l’ensemble des pièces, l’habitation reste ainsi économe en énergie et ne manque pas de lumière. Le réglage, automatique ou avec thermostats, est comparable à celui d’un radiateur convecteur. Parallèlement, une cheminée fait office de chauffage d’appoint. A l’intérieur, les propriétaires ont opté pour une ambiance design et cabane d’été. De nombreux rangements permettent de profiter de l’espace en conservant un aménagement fonctionnel. La cuisine combine bois et pierre en regard de la berge du lac voisin et, côté décoration, de vieux objets se mêlent aux meubles design. Enfin, la maison respecte les codes nordiques et dispose, en annexe, d’un sauna de 20 m².