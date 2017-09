Qui sont les gagnants français des Green Solutions Awards 2017 ?

Ce jeudi soir, Construction21 dévoilait les lauréats français des Green Solutions Awards. Sur les 79 candidatures, seules 12 ont été sélectionnées pour s’affronter lors de la finale internationale le 15 novembre prochain à Bonn.

Répartis en 7 jurys, 36 experts du bâtiment et de la ville durable ont évalué les 79 candidatures françaises. Le choix s’est porté sur le caractère innovant et la performance des projets, mais aussi leur caractère reproductible et leur coût. En parallèle, un vote a été proposé en ligne aux internautes pour élire le Prix du public.

Catégorie Grand Prix Ville Durable : Écovillage des Noés ➢ Val de Reuil (27)

Maître d’ouvrage : Siloge, Ville de Val-de-Reuil Maîtres d’œuvre : Atelier Philippe Madec et Plages Arrière Constructeur : Quille Bureau d’études : Ampere, Tribu Conseil, Ecotone, Le cacheur, SNETA, Aurore, Fleur de Lys

Prix du public « Quartiers » : Campus Lyontech La Doua ➢ Villeurbanne (69)

Maître d’ouvrage : Université de Lyon AMO : Eiffage Construction Architectes : Reichen et Robert & associés, Patriarche & Co, HTVS Constructeur : Eiffage Construction Bureaux d’études : WSP, Berim, Indiggo

Catégorie Grand Prix Infrastructures : IssyGrid ➢ Issy-les-Moulineaux (92)

Maître d’ouvrage : IssyGrid Gestionnaire : Bouygues Immobilier Constructeur : Bouygues Immobilier, Alstom, Bouygues Énergie et Services, Bouygues Telecom, EDF, ERDF, Microsoft, Schneider Electric, Steria et Tota, Navidis, Sevil, IJenko, EMBIX

Prix du public « Infrastructures » : Centrale photovoltaïque de Cestas ➢ Cestas (33)

Maître d’ouvrage : Neoen Constructeur : Clemessy via sa filiale RTM (Eiffage) Gestionnaire/concessionnaire : groupement d’entreprises RTM (Clemessy, Schneider Electric et Krinner)

Catégorie Énergie & Climats tempérés : ENSM École maritime du Havre ➢ Enseignement, le Havre (76)

Maître d’ouvrage : Communauté de l’agglomération havraise Constructeur : SOGEA Nord-Ouest (Vinci Construction) Architecte : AIA Associés Bureau d’études : Echos

Catégorie Smart Building : Ampère e+ et l’ADN de SOGEPROM ➢ Immeuble de bureaux, Courbevoie (92) Maître d’ouvrage : Sogeprom Constructeur : SCO Architecte : Ateliers 2/3/4 Bureaux d’études : INEX, Arcora, Peutz, Etamine, Conseils en innovation : Green Soluce

Catégorie Santé & Confort : Rénovation ferme ➢ Maison individuelle, Neuilly l’évêque (52)

Maître d’ouvrage : Particulier Constructeur : Passiv Home Bureau d’études : Be Thermair

Catégorie Énergie & Climats chauds : Groupe scolaire de bois d’olives ➢ Enseignement, Saint-Pierre de la Réunion (97)

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Pierre Architecte : Antoine Perrau Architectures Bureaux d’études : Leu Réunion, GECP, BET AIR, CREATEUR

Catégorie Bas carbone : Bureaux modulables ZAC du Pressoir ➢ Immeuble de bureaux, le Havre (76)

Maître d’ouvrage : CODAH (Communauté de l’Agglomération Havraise) Constructeur : SOGEA Nord-Ouest (Vinci Construction) Architecte : Agence 6.24 Entreprise : Cematerre Bureau d’études : Echos

Catégorie Grand Prix Rénovation : 55 Amsterdam ➢ Immeuble de bureaux, Paris (75)

Maître d’ouvrage : GECINA Architecte : Agence Naud & Poux Constructeurs : Aquae, Viessmann Bureau d’études : Egis, LTA, CEEF, Impact acoustique, Végétude

Catégorie Grand Prix Construction : Lycée international de l’Est parisien ➢ Enseignement, Noisy-le-Grand (93)

Maître d’ouvrage : SAERP, Région Île-de-France – Unité lycée Architecte : Ateliers 2/3/4 Constructeurs : CBC GTM, Balas, Blanchard, Solstyce, Tuvaco Bureaux d’études : SAS Mizrahi, Éléments ingénieries, Peutz et Associés

Prix du public « Bâtiments » : Courcellor1 ➢ Immeuble de bureaux, Levallois-Perret (92)

Maître d’ouvrage : Unibail Rodamco Management AMO : Alto Ingénierie Constructeur : GCC Architecte : Barthelemy et Grino Bureau d’études : Dauchez Payet

Certains finalistes se verront proposer, en plus de la campagne de communication traditionnelle, un espace de parole lors de conférences ou plateaux TV dédiés sur deux grands salons de la profession : Batimat (6-10 novembre) et World Efficiency (12-14 décembre).

