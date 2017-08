Qui sont les trois gagnants du Prix Américain de l’Architecture ?

Le Prix Américain de l’Architecture vient de dévoiler ses gagnants, des entreprises visionnaires dans les disciplines de l’architecture, du design intérieur et de l’architecture paysagère.

Le jury d’AAP, composé de 32 experts et professionnels de l’architecture, peut se réjouir du cru 2017. « Nous sommes ravis d’avoir reçu tant d’excellentes présentations de la part de petites et grandes entreprises, à l’occasion de la première édition de notre prix. À la lumière des qualités de ces entreprises, nous pouvons reconnaître leur succès et promouvoir leur travail auprès du grand public », a déclaré son président, Hossein Farmani.

20 entreprises ont présenté des projets prenant place dans plus de 40 pays à travers le monde. Voici les trois gagnantes pour leurs réalisations et leur vision architecturale :

Allford Hall Monaghan Morris de Londres, Royaume-Uni – Prix du Cabinet d’architecture de l’année

PFS Studio de Vancouver, Canada – Prix du Bureau de l’aménagement paysager et urbain de l’année

Kossmann.dejong d’Amsterdam, Pays-Bas – Prix de l’Entreprise de design d’intérieur de l’année

Les gagnants seront invités à une soirée spéciale en octobre à New York City. Ils remportent une campagne de communication, permettant de présenter leurs créations au public à l’international, tout au long de l’année prochaine.

L’AAP prévoit déjà une autre sélection, pour le prix AAP Design of the year. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 août 2017.

Photo de Une : © Allford Hall Monaghan Morris