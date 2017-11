Proposition imaginée par MU Architecture dans le cadre d’un concours pan canadien, ce projet d’une cinquantaine de petites habitations se situe sur l’île de Bigwin, Lake of bays , Ontario, Canada. L’objectif était de concevoir ces unités d’habitation haut de gamme de 110 à 140 m2 pour la clientèle du célèbre club de golf de Bigwin.

Inspiré par le passé autochtone qui émane de l’île, les Géants de Bigwin sont un hommage aux légendes amérindiennes et aux esprits qui semblent encore régner sur l’île. Bien que très singulières, ces habitations évoquent ces formes familières des villages indigènes d’autrefois.

Le plan triangulaire, issu d’une forme pyramidale, permet une multitude de vues et d’aménagements. Le surhaussement du premier niveau sur pilotis permet à la fois de minimiser l’empreinte au sol, de préserver un maximum de végétation existante et de procurer un certain niveau d’intimité aux occupants.

L’aménagement des espaces est simple et efficace, un axe principal sépare les espaces techniques des espaces habitables. L’habitation de base se compose de deux volumes : un premier, sur deux étages comprenant au rez-de-chaussée : l’entrée incluant une petite salle d’eau, la cuisine, un coin dinette et un grand séjour avec foyer.

Celui-ci est situé en plein centre de l’espace de façon à être vu de tous les coins de la maison. Un escalier en colimaçon relie l’espace principal à la mezzanine où l’on retrouve la première chambre à coucher et sa salle de bain. Le deuxième volume, plus petit et ouvert en double hauteur, comprend la deuxième chambre à coucher et sa salle de bain complète.

L’option proposée se décline en plusieurs volumes de différentes tailles pouvant être jumelés de manière à répondre aux différents besoins de la clientèle et de personnaliser son unité. Il est donc possible d’annexer un volume additionnel pour s’ajouter une véranda, un garage pour deux voiturettes de golf ou encore une chambre additionnelle. L’unité principale de deux chambres se retrouve également en version plus petite d’une seule chambre à coucher, idéale pour la location.

La structure de l’unité est entièrement préfabriquée et assemblée sur place. Des éléments composites en bois avec ancrages d’acier forment l’ossature principale. L’enveloppe a été conçue de manière a répondre à un ensemble de paramètres qui font le caractère unique et propre de chaque unité. Ainsi, l’orientation, les vues, l’intimité et la localisation sur le site font varier la densité et l’espacement des lattes de cuivre qui composent le revêtement.

Un système de panneaux de verre et de panneaux isolés enveloppe la structure. En s’oxydant, le cuivre favorise une intégration progressive des unités dans le paysage naturel. La notion de perte d’échelle, due au revêtement, à la forme et à l’absence d’éléments traditionnels d’architecture, se veut déstabilisante.

Le plan d’ensemble proposé divise les lots en 4 zones correspondant à différentes phases de construction. Les unités y sont regroupées en petite grappe de 4 à 5 unités favorisant des vues et une plus grande intimité. Des espaces publics sont aménagés afin de favoriser les échanges et développer un esprit de communauté.

Informations:

Nom officiel de la compétition: Bigwin Island Block 78 Invited Design Competition

Site: Bigwin Island, Lake of Bays, Ontario, Canada

Client: Eagle Landing Company – Proposition: MU Architecture (Charles Côté, Jean-Sébastien Herr), Canada

Équipe de conception : Jean-Sébastien Herr, Charles Côté, Pierre-Paul Guillemette, Isabelle Jolicoeur, Morgane Second

Photo : Fany Ducharme