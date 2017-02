En Limousin, le taux de boisement est très élevé avec 33%, soit 570 000 hectares couvrant le territoire régional.

Désormais rattachées au territoire de la Nouvelle Aquitaine, La région Limousine composent l’un des centres de production forestier les plus important de France.

Même si le territoires doit faire face à une difficulté typique de la forêt française : le morcellement excessif des propriétés. Quatre hectares, c’est, en Limousin, la surface moyenne de forêt privée détenue par chaque propriétaire. Dans cette région, la forêt privée représente 95% de la globalité des boisements. Une difficulté que l’interprofessions, BoisLim, espère bien pouvoir atténuer d’autant que le reste de la filière bois, scieurs compris, tirée pas le secteur de la construction bois, est en plein développement.

Hugues PETIT- ETIENNE , Délégué et Prescripteur Bois Construction / interprofession BOISLIM

http://www.constructionboislimousin.com/

« Nous manquons de données régionales précises sur l’ensemble des permis de construire, mais nous constatons que le bois est de plus en plus présent, surtout dans les bâtiments publics. Les formations, ateliers et visites de construction bois nous ont permis de fidéliser de plus en plus d’acteurs potentiels, architectes, promoteurs… nous accueillons régulièrement de nouveaux participants, des élus notamment. Quelques 50 réalisations ont candidaté au Palmarès de la Construction Bois 2016 en Limousin ! Notre propos, comme celui de nos homologues de France Bois Région, est de mettre l’accent sur le bois local. Chez nous, les acteurs se sentent de plus en plus concernés, les scieries suivent. Nous avons mis en place un catalogue qui recense tous les produits locaux afin d’interpeler les architectes. Nous incitons les entreprises à répondre aux demandes de normes, de classements. Bien que nous ne disposions pas de chiffres précis, nous avons conscience que la filière a gagnée en facilité de travail. La mise en lien des différents professionnels de la chaîne semble fonctionner. Les élus sont de plus en plus sensibles et de nouveaux projets bois voient le jour. Nos prochaines missions vont porter sur la rénovation. Là encore, toute la filière est concernée, avec des projets d’envergure. Il va aussi falloir que nous nous penchions sur les fiches FDES. Les analyses de cycle de vie, les informations sanitaires sur les produits bois seront obligatoires pour la prochaine Règlementation Thermique, en 2020».

Nicolas BALMY , Architecte DPLG – Agence Spirale Nicolas Balmy architecte associé – LIMOGES (87)

http://www.spirale-architectes.fr/

« Pour moi, 2016 est une année qui s’inscrit dans la continuité des précédentes. Le désir continue de progresser bien qu’un des freins récurrents reste le même : c’est celui du vieillissement des bardages. En revanche, l’ossature bois est (désormais) adoptée par tout le monde. Les maîtres d’ouvrage sont convaincus par les techniques de construction et le mur à ossature bois arrive à rivaliser avec le mur en parpaings sur le plan économique. Localement, la filière s’est vraiment organisée pour offrir une réponse à la demande. L’interprofession, BoisLim, a bien vu les choses en réussissant à fédérer toutes les parties de la filière. Nous-mêmes participons régulièrement aux ateliers, au Palmarès de la Construction Bois. Nous avons d’ailleurs été primés dans plusieurs catégories et notamment pour la réalisation des premiers logements BBC à Limoges. Une construction mixte bois-béton avec une trame porteuse en poteaux-poutres. Nous avons travaillé avec du douglas local sans traitement. Nous avons aussi rénové un château en ruines en intégrant une structure en châtaigner, dans les espaces à reconstruire. Entre mon premier chantier bois, une petite salle de fête en ossature bois au bord d’un lac de Haute Vienne, et aujourd’hui, 21 ans se sont écoulés. Et pourtant, ce n’est que depuis sept/huit ans que la construction bois s’est généralisée. Cette année, elle intervient dans plus de 50% de nos projets ».