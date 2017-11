Un cube blanc posé sur la montagne, à Matanzas au Chili, à 65m de haut, surplombe l’océan sud pacifique. Le seul moyen d’y accéder est d’emprunter la route sinueuse de la montagne. A l’arrivée, un panorama unique. Une vue exceptionnelle réservée aux trois habitants de la maison, un couple et leur fils.

Entre l’océan Pacifique et les montagnes du Chili, l’agence Panorama Arquitectos réalise pour une petite famille une maison à l’architecture très originale. Une ossature en bois et un bardage en bois pré-peint blanc, cette maison réalisée en 2010 est moderne et originale.

Elle attire l’œil avec sa forme en lettre D. Réalisée de manière bioclimatique et passive, l’habitation utilise toutes les ressources naturelles dont elle dispose. Plusieurs ouvertures, de formes et de tailles différentes, viennent illuminer l’espace tout en mettant en avant le panorama unique sur l’océan et la forêt environnante. Ces ouvertures apportent également chaleur et convivialité au sein de la maison isolée en laine minérale de 50mm.

L’agencement de la maison est simple : le rez-de-chaussée accueille les pièces de vie dans un seul grand espace. Cuisine, salle à manger et salon se délimitent uniquement à travers le mobilier. Derrière l’escalier se trouve un espace salon/bibliothèque plus intime, largement ouvert sur l’extérieur pour profiter du panorama.

Cet escalier en bois massif nous mène à une chambre et sa salle de bains. L’étage a la particularité d’être tourné à 45° par rapport au rez-de-chaussée. Cette diagonale installe au rez-de-chaussée une grande hauteur sous plafond qui vient illuminer et agrandir l’espace.

La chambre parentale, à la forme étroite, est vitrée sur toute sa largeur pour offrir aux occupants une vue imprenable sur l’océan. Toute la maison se décline dans des tons chauds et une décoration minimaliste. Le bois est très présent dans la maison.

Les sols sont en parquet et la plupart des murs sont également revêtus de bois. Une terrasse exposée nord vient agrandir l’espace de vie : couverte, elle permet de protéger du vent tout en profitant au maximum des rayons du soleil. Le sol de cette terrasse en bois naturel vient contraster avec les murs de couleur naturelle qui font ressortir la façade blanche de la maison.

Dans un style épuré, moderne et convivial, cette maison originale, autant par son architecture que par son emplacement, offre à ses propriétaires une vie douce et reposante où le bien-être est le maître-mot.

Texte : Serum Presse

Photos : Cristobal Valdes