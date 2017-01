Actualités, Articles, Chauffage La France grelotte…Encore 25 janvier 2017

Des appareils de haute technicité

La qualité des combustibles bois standardisés s’accompagne d’un accroissement considérable de l’efficacité énergétique du parc d’appareils de chauffage domestique, principal ou d’appoint, et des chaudières, destinées à assurer le chauffage central de l’habitation et la production d’eau chaude sanitaire.

Aujourd’hui, 600 000 foyers en France sont équipés de poêles ou de chaudières à granulés de bois. Ils devraient dépasser le million en 2020.

Un encouragement à l’utilisation des appareils les plus performants

Des investissements ont été menés en faveur de l’amélioration technologique des appareils de chauffage au bois, permettant une meilleure valorisation du combustible, produisant plus de chaleur avec moins de bois tout en réduisant les émissions polluantes. Une directive européenne d’écoconception imposera, en 2022, des performances énergétiques et environnementales strictes à toute la profession.

Les industriels du label Flamme Verte, qui regroupent aujourd’hui plus de 100 marques françaises et européennes, commercialisent déjà des produits qui répondent à ces exigences.

Les produits labellisés Flamme Verte sont répertoriés en fonction de leurs performances énergétiques et environnementales dans des classes de performances identifiées par des étoiles, selon trois catégories : 5, 6 et 7 étoiles. La suppression de la classe « 4 étoiles » et l’ajout de deux nouvelles classes répondent à une logique d’amélioration continue des performances énergétiques et environnementales. En 2018, la classe « 5 étoiles » sera à son tour éliminée. En 2020, seuls les produits « 7 étoiles » demeureront éligibles au label.

Les émissions de CO2 d’un poêle à pellets de la classe Flamme Verte « 7 étoiles » se situent aujourd’hui à un maximum de 0,02 % alors que le rendement énergétique est supérieur à 90 % (0,12 % pour un équipement bois bûche et un rendement supérieur à 75 %). Concernant l’émission de particules fines, le taux atteint 30Mg/Nm3 contre 90 Mg/Nm3 pour un équipement « 5 étoiles ». Les exigences du label Flamme Verte évoluent donc en permanence afin de promouvoir et de mettre en avant auprès des particuliers les appareils de chauffage au bois les plus performants.

La vente d’appareils de chauffage au bois de qualité est encouragée par les pouvoirs publics à travers le crédit d’impôt pour la transition énergétique qui est réservé aux appareils très propres et performants (6 et 7 étoiles en 2018).

France Bois Forêt soutient les actions de valorisation du bois-énergie menées par les acteurs de la filière Forêt-Bois :

Fédération des Forestiers Privés de France (FRANSYLVA)

www.fransylva.fr

Fédération Nationale du Bois (FNB)

www.fnbois.com

Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR)

www.fncofor.fr

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT)

www.fnedt.org

France Bois Bûche

www.franceboisbuche.com

Office National des Forêts (ONF)

www.onf.fr

Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois (SNPGB)

www.snpgb.fr

Union de la Coopération Forestière Française (UCFF)

www.ucff.asso.fr

Plus d’info dans le n° 76 d’Architecture Bois