Agenda, Articles SAMSE affiche complet ! 19 janvier 2017

Pour la 4ème édition de son salon entre Pros, SAMSE affiche complet !

Plus de 310 industriels ont répondu présent pour exposer au salon Samse dont 70 %, fidèles depuis le premier événement en 2011. Pendant 2 jours, les professionnels de la filière Btp et les collaborateurs du groupe vont pouvoir découvrir les nouveautés 2017 des métiers du gros oeuvre, TP, plâtrerie-isolation, couverture, bois-panneau, menuiserie, carrelage-sanitaire, aménagement extérieur, outillage, EPI… Ils pourront profiter des démonstrations de mise en oeuvre réalisées par les industriels.

Samse présentera aussi tous ses services connectés et notamment l’Espace Pro, nouveauté 2017.

Via un mur d’images placé au coeur du salon, les visiteurs pourront se familiariser avec l’Espace Pro mais aussi charger l’application Samse, ils pourront participer à l’animation du salon en interagissant en temps réel via les réseaux sociaux.

Pour Samse, accueillir ses clients sur son salon est un grand moment de partage qui doit être convivial. Aussi, rien n’est laissé au hasard. Les visiteurs sont accompagnés par leur interlocuteur Samse pour parcourir le salon selon leurs centres d’intérêt.

Comme en 2015, Samse attend cette année plus de 5000 visiteurs.

www.salonsamse.fr

Salon Samse, Innovations entre Pros

2 et 3 février 2017 – Savoiexpo Chambéry