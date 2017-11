Ce petit coin de paradis se trouve en bordure de la Forêt Domaniale des Pays de Monts, en Vendée. C’est ici, au milieu des pins, que Ryan Von Ruben, architecte et propriétaire, a choisi de faire construire sa maison de famille. Avec son épouse, romancière, et leur garçon, ils y trouvent l’inspiration et le calme.

La famille partage un rêve : vivre en forêt. “ La Belle Planque ”, c’est le nom donné à leur maison. Ryan Von Ruben, son épouse et leur fils vivent au milieu des pins. Lorsqu’ils ont découvert cette parcelle de terrain, ils n’ont pas hésité, ni à l’acheter ni à construire une maison bois.

« La maison a été imaginée et dessinée par le propriétaire, - il est architecte -, mais des détails importants qui complètent parfaitement la conception comme le bardage raboté en Douglas en longueur continue de 6 mètres en pose verticale ainsi que le système de portes et fenêtres rectilignes, ont été apportés par nos équipes », explique-t-on chez Projet Bois. La maison est en ossature bois, avec des montants de 45 x 200 mm.

Elle a été construite en “ U ” autour d’un grand pin, en deux parties. La pièce à vivre réunit la cuisine, la salle à manger et le salon. Ce grand espace clair de 58 m² bénéficie d’une double hauteur de 5,50 mètres sous plafond, avec une bibliothèque-bureau en mezzanine.

La partie nuit est liée par un corridor baigné de lumière naturelle. Il y a trois chambres et deux salles de bains sur les extrémités en façade Nord.

À l’exception des salles de bains, toutes les pièces sont dirigées vers la terrasse, le jardin et les pins. « De larges baies vitrées créent une connexion entre la forêt et l’intérieur de la maison ; l’orientation Sud et plusieurs puits de lumière assurent la présence de la lumière du jour dans toutes les pièces », ajoute-t-on chez Projet Bois.

Les menuiseries en aluminium noir de chez K-LINE, avec double vitrage argon Warm Edge, renforcent les lignes affirmées dessinées par les volumes de la maison ; celles du bardage toute hauteur, des toitures plates et des contours de l’architecture. Au milieu des pins, le contraste est saisissant. Car autour de la maison, les pins profilent d’autres silhouettes.

Vivre en forêt tout en la respectant, la laissant belle et naturelle, c’était l’idée.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte : Ryan Von Ruben, U.K Architect.

Constructeur* : Projet Bois

Localisation : Vendée (85)

Année de construction : 2014

Surface habitable : 132 m2

Système constructif : Ossature bois

Prix : 1 700 € / m²

Isolation : Dalle : panneaux polyuréthane TMS Efisol 100 mm (R = 4,65) // Murs : laine de bois Actis 200 mm (R = 5,56) // Cloisons : plaques de plâtre 13 mm+ laine de verre Ultracoustic Knauf 45 mm (R = 1,20) //

Toits plats : laine de verre Knauf 280 mm (R = 8) + panneaux de mousse rigide Iko Enertherm 50 mm (R = 2,20)

Revêtement : Bardage raboté en faux claire-voie, Douglas type AZTEK de chez Orlo

Chauffage / ENR : Poêle à bois + plancher eau + chauffe-eau électrique 300 L + VMC simple flux hygroréglable