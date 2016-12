Maisons, Reportages Reportage : Bienfait ARCHITECTURAL – Constructeur : Innov’Habitat 20 décembre 2016

Cette maison moderne à ossature bois est implantée sur les hauteurs d’une petite commune de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Avec un étage et des pièces surélevées en rez-de-jardin, elle prend de la hauteur et impose une architecture où le bois se cache derrière un habillage contemporain.

Sur un terrain en pente de 900 m² nécessitant d’importants soubassements, la maison a été construite sur un sous-sol enterré en béton, sur chape et hourdis polystyrène. « La particularité de ce projet réside, en effet, sur son terrain en pente, lequel a été totalement intégré lors de la conception de l’architecture » introduit-on chez Innov’ Habitat. Le résultat permet trois avantages majeurs : l’aménagement du sous-sol en plusieurs zones, l’ouverture des pièces de vie sur le jardin et la vue privilégiée sur la vallée dans toute la maison. Elle est dotée d’une belle surface habitable de 162 m² répartis sur un étage. « De forme cubique, avec des toitures plates (inaccessibles et végétalisées pour l’une d’elles), elle compte de nombreuses ouvertures, principalement en direction du Sud et de l’Est. Elles constituent parfois l’angle ». La maison ne possède aucune ouverture sur ses façades Nord. Il s’agit d’un vrai projet bioclimatique avec une orientation maîtrisée et un riche apport lumineux. « Le tout étant couplé avec une VMC Double Flux HELIOS et des menuiseries KF 410 en triple vitrage de chez Internorm, avec coulissant translation et coulissant à relevage, présence de brise-soleil orientables et disposant d’un coefficient solaire optimal » complète le constructeur. Les menuiseries, gris anthracite, en PVC à capotage aluminium extérieur, sont équipées de stores à lamelles électriques. Elles offrent un cachet supplémentaire à cette construction bois habillée en crépis deux coloris et panneaux Trespa® Meteon® (modèle Sintered Alloy). Au rang des équipements, la maison ajoute encore un plancher chauffant Atlantic, une cheminée murale Paxfocus en acier munie d’un récupérateur de chaleur (énergie bois) et un système de récupération des eaux de pluie. La chaleur produite qui se diffuse dans toute la maison, assure aussi bien le confort des chambres et des salles de bains ainsi que celui de la pièce à vivre réunissant séjour et salle à manger. La cuisine est séparée par une porte coulissante. À l’intérieur, la présence d’un œil de bœuf sur les deux salles de bains avec un éclairage LED, le parquet en teck et les déclinaisons de orange sur les murs, sont autant de détails qui rendent l’habitation chaleureuse.En définitive, Innov’ Habitat présente une maison à l’architecture intelligente, ayant su tirer profit d’une contrainte pour créer de belles perspectives sur les intérieurs et les alentours.

FICHE TECHNIQUE

Constructeur* : Innov’Habitat

Localisation : Meurthe-et-Moselle (54)

Année de construction : 2012

Surface habitable : 162 m2

Système constructif : Ossature bois en pin / sapin

Prix : entre 250 000 et 300 000 €

Isolation : Dalles : poluyréthane // Murs : laine de bois 180 mm + OSB 15 mm // Cloisons porteuses : mur porteur bois 120 mm + habillage BA 13 avec isolation phonique // Cloisons non porteuses : isolant phonique 100 mm // Toit : étanchéité à froid + ouate de cellulose 220 mm + laine de verre GR 32 60 mm

Revêtement : Crépis + panneaux Trespa® Meteon®

Chauffage / ENR : Plancher chauffant Atlantic + cheminée bois Focus