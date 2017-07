Dans cette maison bois signée booa, habite un couple de retraité qui connaît bien le monde de la construction. Parce que le bois permet d’aller beaucoup plus loin en architecture, Alain et son épouse n’ont pas hésité à faire construire une maison bois. Retour sur une création libre.

Alain, le propriétaire, est ingénieur de formation. Ancien dirigeant d’un bureau d’études dans le bâtiment, la maison individuelle n’a aucun secret pour lui. Les matériaux, il les connaît bien. « Auparavant, avec mon épouse, nous habitions une maison traditionnelle que j’avais moi-même dessinée et construite. J’ai travaillé sur tous types de maison, mais au niveau rapidité de livraison et fiabilité de construction, le bois est bien positionné. Indépendamment de ses performances techniques, le bois demeure un produit chaleureux et convivial. Il y a des limites contraignantes avec le béton, qu’on ne retrouve pas avec le bois », explique-t-il. La maison booa correspondait bien à leurs attentes. « Le produit est bien connu par toutes les entreprises sous-traitantes, les corps d’état secondaires. C’est quelque chose d’appréciable quand on fait construire ». Comme beaucoup, le couple a connu booa sur internet. Afin de se faire une idée plus précise, Alain et son épouse ont été visiter une maison témoin située à Languidic, dans le Morbihan. La visite fut déterminante. « Nous avons obtenu une réponse pertinente à chaque question posée. Et nous avons bien aimé le concept : c’est un peu comme un jeu de construction », se souvient Alain. Plain-pied ou avec un étage, le constructeur propose de nombreux modèles déclinés de 3 à 6 pièces. « La forme de la maison peut être modifiée, les cloisons, baies vitrées et fenêtres déplacées. Vous pouvez rajouter un sous-sol, un abri, un garage, une remise, une terrasse ou même un étage… Bardage bois ou crépi ? Bois naturel, teinté ou peint ? Nous permettons à nos clients de créer des maisons qui leurs ressemblent. Les plans peuvent être modifiés à volonté », explique-t-on chez booa. Pour ce projet en création libre, les plans ont été dessinés par le propriétaire et son épouse, à partir du modèle noov6. « Le modèle présente un séjour aux proportions imposantes élargi encore par une cuisine à l’américaine dotée d’un grand cellier. Trois chambres avec placards et deux salles de bains, dont une privative pour la plus vaste, composent la partie nuit du rez-de-chaussée en « L ». En haut de l’escalier, un espace ouvert court sur toute la longueur de l’étage en multipliant les accès à la terrasse. On y sort aussi directement depuis l’une des deux chambres que sépare la troisième salle d’eau de la maison », présente le constructeur. « Comme il n’y a pas d’éléments porteurs contraignants, nous avons pu faire quelque chose de plus personnel qui répondait davantage à notre mode de vie. Notre maison a beaucoup moins de cloisons que la maison témoin. Au rez-de-chaussée, les chambres sont devenues des bibliothèques et des salles télé en enfilade avec des ambiances différentes. Notre envie était d’avoir une vue à travers les différentes pièces du rez-de-chaussée. Et grâce au système de vitrage en façade sud, il y a une continuité entre la vie au salon et l’extérieur », détaille le couple. Le dessin en « L » a été gommé au profit d’une architecture plus linéaire, davantage ouverte au jardin. La forme est reprise par la grande terrasse bois que le couple a souhaité devant leur maison. Ils ont installé une pergola orientable pour assurer le confort d’été. La maîtrise du budget a permis

au couple de mener leur projet jusqu’à l’aménagement du jardin. « Notre maison étant située au centre du village, nous souhaitions y être bien intégrés, tout en profitant de notre extérieur sur notre propriété ». Très satisfaits, Alain et son épouse ont très vite activé le bouche-à-oreille : « tout le monde cherche la même chose : des travaux sans aléas, des prix sans dérapage et des délais respectés », concluent les propriétaires.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : Maisons booa

Localisation : Morbihan (56)

Année de construction : 2014

Surface habitable : 148 m²

Système constructif : Ossature bois

Prix : à partir de 1 500 € / m² en finition prêt-à-décorer

Isolation : Dalle : hourdis en polystyrène

Murs : laine minérale de type KI fit de Knauf (140 mm)

Toit : polyuréthane en pose croisée (160 mm)

Cloisons : laine minérale type KI fit (48 mm)

Revêtement : Bardage bois en sapin / épicéa

+ panneaux Trespa®

Chauffage / ENR : Plancher chauffant

Texte : Laurène Delion – Photo : Lepochat pour booa