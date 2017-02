Non classé Reportage : Le confort avant tout 7 février 2017

Cette charmante contemporaine de 160 m2 offre un confort familial optimum. Construite par l’agence SCMC, elle est située à Épagny en Haute-Savoie. Elle respire la convivialité.

Les propriétaires de la maison rêvaient de voir grandir leurs enfants au sein d’un cadre de vie calme et chaleureux. Cette habitation en ossature bois est la parfaite concrétisation de leur projet. Le bardage en mélèze massif finition brossé de chez Sivalbp© vient contraster avec les panneaux composites de type Rockpanel. Ce choix de revêtement fait ressortir une certaine modernité. Les lames de bois aux teintes grises donnent un style raffiné à la demeure. L’architecture contemporaine de la maison bénéficie de nombreux décrochés qui animent les façades. Au niveau de l’orientation sud, on retrouve une toiture en biais permettant de laisser entrer le soleil dans le salon tout en ajoutant une touche de modernité. De larges menuiseries apportent la luminosité nécessaire. Les murs périphériques sont isolés avec de la fibre de bois (200 mm d’épaisseur). La toiture est également isolée avec de la fibre de bois (400 mm d’épaisseur), ce qui confère un confort en été comme en hiver. La maison est équipée d’un système de plancher chauffant, lui-même alimenté par une pompe à chaleur thermodynamique Atlantic©, avec production d’eau chaude sanitaire intégrée. Un poêle à bois équipe également la maison et propose un espace chaleureux “ au coin du feu ”. Bâtie sur deux niveaux, elle comprend également une annexe de 44 m2. À l’étage, l’espace réservé aux adultes avec suite parentale est séparé du coin enfants par une mezzanine qui fait office de salle de jeux. Cette maison à ossature bois, aménagée avec goût, offre tout le confort nécessaire à la famille pour s’épanouir librement. Son esthétique extérieur et sa décoration intérieure aspire à un quotidien haut en couleurs.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : SCMC Agence

Localisation : Épagny (Haute-Savoie)

Année de construction : 2015

Surface habitable : 160 m2

Système constructif : Ossature bois

Prix : environ 1 900 € TTC le m2

Isolation : Murs : fibre de bois 200 mm // toit : fibre de bois 400 mm

Revêtement : Mélèze massif finition brossé Sivalp + panneaux composite type Rockpanel

Chauffage / ENR : Plancher chauffant alimenté par pompe à chaleur thermodynamique Atlantic© + poêle à bois