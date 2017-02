Non classé Reportage Côté jardin 1 février 2017

Les propriétaires voulaient agrandir leur maison de famille sur le jardin. De la rue, rien ne laisse deviner la construction d’une extension en ossature bois de 60 m², ni même celle d’un couloir de nage de 4 x 15 mètres. Retour sur un projet mené par Trema Architecture et Naturhome.

Dans un village de la ville d’Arlon, en région Wallonne, une famille a décidé d’agrandir leur maison. Il s’agit d’une ancienne ferme comme on en trouve beaucoup en Belgique. « Difficile d’obtenir les autorisations pour en modifier les façades sur rue », introduit Sébastien Théate, l’architecte en charge du projet. Un impératif s’impose alors : construire sur le jardin. L’idée plait aux propriétaires. Ils s’offrent ainsi un nouvel espace de vie presque entièrement vitré de 60 m², à l’intérieur duquel a été dessiné un petit salon, un bureau, une pièce d’eau avec douche et un local technique. Le volume en bois vient se greffer à l’une des extrémités de la maison existante, dans la longueur du terrain et le prolongement du carport. Dégagé à l’origine pour le stationnement des véhicules, ce passage a permis de donner l’accès au jardin pour la construction de la piscine, puis de l’extension. Le couloir de nage a été intégré aux bâtis tout en respectant le terrain naturel en talus. La terrasse maçonnée, aujourd’hui recouverte par un élégant platelage bois sur plots, se retrouve ainsi en deux niveaux. La nouvelle terrasse prolonge directement l’extension sur l’extérieur, à fleur d’eau. Afin de compenser les différences de hauteurs, l’espace bureau a été surélevé et connecté par deux baies vitrées, l’une donnant sur le salon par l’intérieur, l’autre sur la terrasse couverte. Un escalier a aussi été crée afin d’accéder à l’étage depuis cette partie de la maison. Il ouvre désormais sur un nouvel espace jeux / activités. Deux fenêtres de toit ont été percées dans la toiture. À l’exception de la création de cet espace et du changement des châssis des fenêtres, peu de modifications auront finalement été effectuées sur l’existant. Côté rue, tout est très discret. Le bois apporte la légèreté recherchée. Comme le bardage ajouré de l’extension, il s’agit de Red Cedar. On le retrouve dans la réalisation du carport, en remplacement de l’ancienne porte de garage et au-dessus de la porte d’entrée en auvent suspendu…mais rien ne laisse deviner ce qu’il se cache côté jardin !

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Trema Architecture – Sebastien Theate

Constructeur* :

Naturhome France

Localisation :

Sampont – Belgique

Année de construction : 2011

Surface habitable de l’extension : 60 m2

Système constructif :

Ossature bois (KVH sapin)

Prix : NC

Isolation :Murs : cellulose thermofloc (160mm) + laine de lin (60 mm) // Toit : cellulose thermofloc (180 mm)

Revêtement :

Bardage en Red Cedar

Chauffage / ENR :

Radiateurs sur chaudière existante