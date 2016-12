Maisons, Reportages Reportage Devant la piscine – Constructeur : IGC Bois 20 décembre 2016

En jouant sur les hauteurs et les orientations, IGC Bois a donné du relief à l’architecture de cette contemporaine en bois tout en apportant naturellement la lumière dans l’habitat. La maison reçoit le label BBC effinergie® 2005.

Sur environ 190 m², la maison dispose de trois parties organisées en croissant de lune. Le volume central abrite le séjour et le salon. La hauteur sous plafond de la charpente traditionnelle aux poutres lasurées gris pastel, est très impressionnante. La façade sud-ouest est presque entièrement vitrée par des baies surmontées d’ouvertures panoramiques, pour laisser la lumière naturelle pénétrer les lieux. La façade opposée présente, au niveau de l’espace salon, trois hautes baies. « Les propriétaires ont opté pour de grands volumes lumineux, des associations de matières aussi inattendues que pertinentes et ont privilégié la grande liberté architecturale qu’offre le système de construction en ossature bois » explique-t-on chez IGC Bois. La pièce reçoit ainsi un mur en pierres type ardoise qui sonne l’écho du béton ciré, un ton en dessous, en revêtement de sol. En plan ouvert, sans aucune cloison, IGC Bois est venu dessiner un niveau en-deçà, un carré de plancher miel pour définir la zone “ salon ”. Implantées symétriquement, deux ailes complètent le dessin de cette contemporaine en ossature bois. D’un côté, on trouve un hall d’accueil, la cuisine, un petit salon ainsi qu’une suite parentale. De l’autre : une salle de bains et trois chambres dont une, avec vue privilégiée sur la piscine. Les façades les plus ensoleillées étant effectivement dirigées vers cette piscine et la grande terrasse qui bordent les extérieurs. Le reste du terrain est entièrement engazonné. L’architecture de la maison est ainsi clairement définie, avec ce volume central et ses deux volumes bas pourvus de larges toits à coyaux de type traditionnel (ayant pour effet d’adoucir la pente du versant du toit au niveau de l’égout), soutenus par des poteaux en bois cannelé et des pannes chantournées en bois chevillé. L’avancée de toiture reçoit en sous-face un habillage en lambris. Les volumes habitables, à l’exception du double garage en crépi blanc, sont recouverts d’un bardage horizontal et vertical en Douglas pigment marron, (classe III – 125 x 20 mm). « Les deux sens de pose du bardage donnent du rythme aux façades » ajoute le constructeur. Le jeu des volumes, des hauteurs, des toitures, des revêtements et des matériaux utilisés dans la décoration font de cette maison, une contemporaine moderne et familiale, très lumineuse et basse consommation.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : IGC Bois

Localisation : Gironde (33)

Année de construction : 2013

Surface habitable : 183 m2

Système constructif : Ossature bois et charpente bois

Prix : NC

Isolation : Dalle : polystyrène + isolant sous-chape R = 2 // Murs : laine minérale R = 6,4 // Cloisons : laine de verre // Toit : laine minérale R = 7

Revêtement : Bardage en douglas

Chauffage/ ENR : Pompe à chaleur Duo + chauffage aérothermique par le sol