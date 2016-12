Maisons, Reportages Reportage En quête de chez-soi – Cogébois 20 décembre 2016

Cette maison en structure poteaux-poutres a été construite dans un lotissement du département du Gers, à quelques kilomètres de l’entreprise Cogebois. La rencontre a été facile, presque évidente. C’est ainsi que Laurence, la propriétaire, a osé lancer son projet de construction.

C’est à la lisière d’un lotissement d’une commune du Gers, que l’entreprise Cogebois a réalisé cette charmante maison. « La maison est en structure poteaux-poutres (les poteaux en I sont en Douglas et le chaînage qui les relie est en épicéa), avec un contreventement métallique reliant la structure bois à la dalle par un concept que nous avons breveté. Les extérieurs reçoivent un bardage en pin maritime abouté de classe 3 (clouage non apparent). Le clin a été peint en usine, en gris “ cotentin ”. Son aspect esthétique et la tenue de la peinture sont garantis 10 ans » introduit Damien Hueso de Cogebois. Cette maison, c’est celle de Laurence. Elle a été dessinée avec trois chambres, une salle de bains et une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour. Laurence peut ainsi, très facilement, recevoir sa famille et ses amis. Les 92 m² de sa maison ont été répartis en plain-pied. « La forme et la volumétrie ont été suggérées par les contours du terrain mais aussi dans une optimisation architecturale et bioclimatique afin de profiter des apports solaires passifs » ajoute Damien Hueso. Conforme à la RT 2012, l’isolation a fait l’objet d’une attention particulière. La dalle de la maison est isolée en mousse de polyuréthane. L’isolation du toit et des cloisons est en laine minérale. Les murs reçoivent en plus, un doublage en fibre de bois. Ce complexe de mur favorise l’inertie thermique. La restitution de chaleur par déphasage permet ainsi d’assurer un confort dans toute la maison, été comme hiver. Les menuiseries, de couleur blanche, sont en PVC / aluminium, équipées de double vitrage. La toiture en pavillon ou toiture “ pyramidale ”, à 4 pans, termine d’habiller les extérieurs. Une couverture de tuiles en terre cuite a été apportée. Les gouttières et les tapées de menuiserie, en anthracite, participent, elles aussi, à la mise en scène de l’architecture. Comme solution de chauffage, la propriétaire a porté son choix sur un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur. Il a été installé dans toute la maison, sous un carrelage imitation parquet. Les intérieurs ont été réalisés par des entreprises locales, certaines ayant été présentées par le constructeur. L’entreprise Cogebois s’est chargée de la mise hors d’eau / hors d’air. Ce projet montre ainsi que la construction est une véritable affaire de passionné(e)s et de sérieux. Accompagnée et aidée par les professionnels, Laurence a réussi à donner vie à son projet.

FICHE TECHNIQUE

Constructeur* : Cogebois

Localisation : Gers (32)

Année de construction : 2014

Surface habitable : 92 m2

Système constructif : Structure poteaux-poutres

Prix (clé en main) : 1 500 € / m²

Isolation : Dalle : mousse de polyuréthane EFISOL (80 mm) // Murs : laine minérale Knauff (100 mm) + fibre de bois Homatherm (3 x 40 mm) // Cloisons : laine minérale (45 mm) // Toit : laine minérale soufflée (360 mm)

Revêtement : Bardage couleur en pin maritime abouté

Chauffage / ENR : Plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur

Texte : Laurène Delion – Photo : Cogebois