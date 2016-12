Extensions, Reportages Vacances toute l’année 20 décembre 2016

Cette extension, située dans une commune du Nord de Montpellier, est l’œuvre de l’agence Architecture Environnement. Elle a combiné de nombreuses techniques de la construction bois pour réaliser une maison chaleureuse, dans l’air du temps.

Cette ancienne remise agricole a été transformée en un espace conviviale, très lumineux, mariant convictions écologiques et architecturales. L’architecte et maître d’ouvrage du projet, soucieux de conserver l’âme du bâti, a choisi d’associer les matériaux d’origines, bruts et naturels, au verre et au bois. Ils apportent une touche moderne à la pierre présente sur les murs et aident à élargir l’espace. « La façade extérieure a été déplacée à l’intérieur laissant place à une devanture vitrée. Cette dernière est faite d’une structure poteaux-poutres en douglas lamellé-collé, sur laquelle sont posées les menuiseries », précise l’architecte. Une grande verrière permet de conserver et mettre en avant la bâtisse existante tout en profitant de la mono-orientation de l’extension. Créer une ouverture dans l’édifice en pierre de 50 cm d’épaisseur s’est révélé être le plus contraignant dans la réhabilitation de cette ancienne remise. L’intérieur ainsi lumineux, ouvre sur une terrasse en bois et une piscine. Visible ou non, le bois est très présent dans la construction de la maison. C’est un matériau « beau, sain, écologique, renouvelable, et qui sent bon », nous confie le propriétaire. On le retrouve dans le mobilier, les escaliers, la mezzanine, les portes, sur certains pans de murs, mais aussi dans la charpente en douglas classe 2 ainsi que pour les volets. Une pompe à chaleur sur plancher chauffant a été installée afin d’obtenir une chaleur homogène toute l’année dans la maison. Cette rénovation a notamment été récompensée par le Prix National de la Construction Bois 2014, obtenant le 2ème prix dans la catégorie “ extension et surélévation de maisons individuelles ”.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Architecture

Environnement

Constructeur* :

SAS Environnement Bois

Localisation : Hérault (34)

Année de construction : 2012

Surface habitable : 150 m2

Système constructif : Poteaux-poutres + panneaux d’ossature en épicéa traité classe 2

+ plancher mixte bois/ béton

Prix : NC

Isolation : Murs : ouate de cellulose (145 mm) + fibre de bois par l’extérieur (40 mm) //

Toit : ouate de cellulose

Revêtement : Bardage en bois massif (douglas du Languedoc-Roussillon) + enduit

Chauffage / ENR : Plancher chauffant + pompe à chaleur

Texte : Léopoldine Iribarren – Photo : Arthur Lockart