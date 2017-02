Non classé Reportage HILLTOP HOUSE 4 février 2017

La maison qu’ils avaient imaginé, c’est elle ! Modeste de l’extérieur, mais moderne à l’intérieur. Les propriétaires, désireux de créer une maison contemporaine, permettant une alternative durable à la construction traditionnelle, ont réalisé leur vœu.

La villa offre un confort non négligeable grâce à sa surface habitable de 660 m². En partie recouverte d’un bardage en cèdre rouge (finition à l’huile de lin), la maison reçoit aussi sur certains pans, des plaques d’acier. Misant sur l’utilisation maximale de sa structure bois, elle permet de réduire les coûts. L’extérieur de la maison, simple et discret, contraste avec un intérieur confortable et chaleureux qui accueille la famille de façon moderne et durable. Propice à la vie convoitée par cette famille de cinq personnes, l’habitat est réparti sur deux étages ; sous-sol et rez-de-chaussée. Ce dernier, dans l’aile ouest de la villa, se compose d’un open space regroupant les pièces de vie, ainsi que la chambre parentale et la salle de bains. La décoration des lieux est simple et élégante : parquet en chêne blanc et murs blancs, dont certains en pierres locales. Les larges baies vitrées de l’espace de vie laissent apercevoir la forêt boréale et la baie Georgienne à proximité. Le niveau est agencé de manière à optimiser l’éclairage naturel dans les différents volumes. Le parquet en bois d’ingénierie, signé Monster, participe également à rendre les pièces plus claires, chaleureuses et conviviales. Les placards “ écolo ”, aussi en chêne blanc, s’inscrivent dans l’initiative environnementale. La cuisine dispose et offre un accès au potager et au jardin fleuri. Il faut se rendre au sous-sol pour trouver les autres chambres et salles de bains de la maison ; celles des enfants et des invités. Un système de treillis en bois sur mesure, préfabriqué, a été conçu pour insérer les fenêtres lanterneaux, encastrer les gouttières et les plafonds cathédrales dans toute la partie supérieure de la maison. Afin de gagner toujours un peu plus de chaleur solaire lors des beaux jours, et assurer un chauffage passif durant l’hiver, des fenêtres encastrées viennent ponctuer le pan sud du toit en métal, aidant à minimiser la consommation des ressources non renouvelables. Le chauffage au sol s’illustre par une combinaison d’air pulsé et rayonnant, aidé par un foyer gaz. En outre, deux poêles à bois viennent compléter le système de chauffage.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Atelier Kastelic Buffey – AKB

Localisation : Collingwood

Ontario, Canada

Année de construction : 2015

Surface habitable : 660 m2

Système constructif : Ossature bois en épinette / sapin / pin

Prix : NC

Isolation : Dalle : polystyrène extrudé // Murs : mousse de polyuréthane (2lb) par l’extérieur // Cloisons : isolant ignifuge et insonorisant SAFE’n’SOUND® de Roxul // Toit : mousse de polyuréthane (2lb)

Revêtement : Bardage en cèdre rouge de l’ouest + plaques en acier

Chauffage / ENR : Poêles à bois + chauffage au sol + foyer gaz