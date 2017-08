Dans les pins

Le projet consiste en l’extension d’une maison landaise à colombages au coeur d’une

nature préservée, constituée de pins maritimes, de chênes, de genêts et de bruyères. La construction bois a été une évidence environnementale et esthétique.

L’idée ? Le pin, la forêt, le sousbois, la clairière … le bois. La maison d’origine est une landaise typique à colombages.

Elle est située à Castets, au L coeur de la forêt, dans un environnement

préservé et naturel. « Le choix de la construction en bois était une évidence qui s’imposait tout naturellement par l’intégration au site, mais aussi à la volonté des propriétaires d’imaginer une extension résolument contemporaine respectueuse des questions environnementales et de développement durable mais sans dénaturer l’existant » introduit l’agence Archigraphe Studio – Mars 06.

D’autant plus que construire l’extension en ossature bois a permis de faire travailler les charpentiers de la région, d’utiliser des essences locales (pin maritime) et permettre une économie d’usage grâce aux qualités d’isolation

du bois. Bardée de Red Cedar, l’extension se compose de deux volumes entrecoupés par une grande terrasse dont l’alignement des poteaux en bois rappelle l’esprit de la forêt avec l’alignement des arbres.

Parfaitement intégrée, l’extension engage une nouvelle lecture architecturale. La maison trouve son prolongement

grâce à la véranda qui marque le passage entre l’originel et le neuf. Cette douce transition autorise ainsi à l’ancien et au moderne de créer un dialogue intensément bois, durable et économe. Car l’extension reçoit des menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique et une isolation renforcée par l’extérieur pour un bien vivre quotidien et basse consommation (50 kWh / m² / an).

Fiche technique :

Architecte : Archigraphe Studio – Mars 06

Charpentier : SARL Laulom & Fils

Localisation : Landes (40)

Année de construction : 2012

Surface habitable de l’extension : 95 m2

Système constructif : Ossature bois en sapin

Prix : NC

Isolation : Murs : laine de roche

(145 mm + ITE 45 mm)

Revêtement : Bardage en Red Cedar

Chauffage : Électrique