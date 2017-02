Non classé REPORTAGE : À portée de main 5 février 2017

Convaincus par la construction bois, car engagés dans une démarche environnementale et sensibilisés à l’écologie, les propriétaires ont retenu l’ossature bois comme système constructif. Le budget est limité mais l’envie n’était pas à la construction d’une maison à l’architecture classique. Le défi est lancé au constructeur Macoretz.

Quand les familles se construisent et s’agrandissent, de nouveaux projets se dessinent. Le couple qui habite cette maison souhaitait installer leur domicile à proximité de leurs lieux de travail, pour limiter les transports. Ils ont trouvé leur bonheur dans le programme immobilier d’une petite Zone d’Aménagement Concerté en Loire-Atlantique, sur une parcelle de 457 m². Le terrain présente la particularité d’être en angle sur voirie, avec une ouverture sud-ouest et une pente naturellement descendante d’ouest en est (environ 4 %). « Le projet consistait en la réalisation d’un volume principal à étage implanté sur la limite de voirie nord afin de préserver le jardin privatif orienté au sud. À ce volume, se prolonge un volume secondaire de plain-pied abritant la cuisine et l’entrée. Un car-park partiellement clos a été accolé au volume cuisine, dans l’angle sur voirie, pour permettre un stationnement abrité », se souvient Mathieu Lucas chez Macoretz. Une vraie dimension esthétique était demandée. Afin de répondre à tous les besoins, et en conservant un bel espace extérieur, l’architecture a été compactée mais soulignée par ses jeux de hauteurs et de matériaux. « Les façades est et sud de l’étage sont habillées d’un bardage en bois naturel douglas posé horizontalement et verticalement entre les deux fenêtres du pignon est. Les deux autres façades nord et ouest, sont recouvertes par un enduit lisse type STO®. Le volume secondaire joue la carte du contraste avec son bardage composite type Max Exterior coloris rouge. Nous l’avons posé en plaques découpées pour souligner les ouvertures. Le car-park est partiellement fermé par du bardage bois douglas posé verticalement ». Il y a aussi le jeu des toitures : « En bac acier coloris gris anthracite, elles sont traitées avec un jeu de mono-pentes de 3°. Le débord de toit (50 cm) à l’étage et les brise-soleils en bois douglas protègent la façade sud, là où une terrasse bois de 21 m² a été dessinée pour agrandir la pièce de vie et ouvrir les perspectives sur le jardin ». La maison ne ressemble en rien à celle de Mr et Mme Tout-le-monde. Pourtant, avec ses 106 m² (trois chambres, un bureau, un cellier et une grande pièce de vie) et son architecture engagée, elle sonne le début de réponse à la politique de densification urbaine. « Nous avons construit une maison performante de conception bioclimatique et BBC, exposée sud, protégée des ensoleillements et équipée avec un chauffe-eau thermodynamique et un poêle à pellet. Mais surtout, il s’agit d’une maison accessible avec une architecture dynamique qui bouscule les classiques », conclut-on chez Macoretz.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : Macoretz Scop

Localisation : Loire-Atlantique (44)

Année de construction : 2012

Surface habitable : 106 m2

Système constructif : Ossature bois

Prix : 182 000 € (avec la car-park)

Isolation : Dalle : isolation horizontale en polystyrène Maxidall® TH36 (160 mm) // Murs : laine de verre (145 mm) + laine de verre (doublage intérieur – 45 mm) + polystyrène sous enduit sur mur nord // Cloisons : laine de verre (45 mm) // Toit : laine de verre (240 mm) + laine de verre (100 mm) pour parties rampantes

Revêtement : Bardage en douglas + bardage type Max Exterior® rouge + enduit de finition de type StoTherm® Optimal M.O.B

Chauffage / ENR : Chauffe-eau thermodynamique + poêle à pellet + récupérateur des eaux pluviales pour le jardin (hors-sol)