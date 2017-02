Non classé Reportage O’Connel Lodge 3 février 2017

O’Connel Lodge est un gîte écologique tout en bois, de conception passive et au design contemporain. Jusqu’à 12 personnes peuvent séjourner dans cette construction de 2015, située en plein cœur du vignoble de Bennwihr. Tout le confort a été apporté pour en faire un hébergement innovant et énergétiquement autonome.

Le gîte se trouve dans le Pays de Ribeauvillé et Riquewhir en Alsace, dans le village viticole de Bennwirh. Fibois Alsace présente le O’Connel Lodge comme l’une des références de la construction bois de l’année 2015. Ce n’est pas tant parce qu’il peut accueillir jusqu’à 12 personnages, qu’il compte 5 chambres et 5 salles de bains, un sauna…que pour sa conception et son orientation permettant d’atteindre une consommation en énergie primaire de 110 kWh / m² / an dont 13,92 kWh / m² / an pour chauffer les 206 m² (surface plancher). « O’Connel Lodge est une maison écologique pour deux raisons : tout d’abord parce qu’elle est très économe en énergie grâce à sa conception passive, ensuite, parce que l’ensemble des matériaux est d’origine naturelle », expliquent les propriétaires, Marie-Claire et Fabien Hannetel. La structure est en panneaux de bois contrecollé (CLT), l’isolation des murs est en laine de bois, les menuiseries sont en bois avec capotage aluminium (un concept sans polyuréthane), les cloisons sont constituées de plaques de gypse – une roche tendre appelée aussi pierre à plâtre –, et les sols de l’étage sont recouverts de Marmoléum®, un linoléum véritable. Le linoléum est fabriqué à base d’huile de lin, farine de bois, résines naturelles et pigments sur un support toile de jute et liège pour l’isolation acoustique. « Pour préserver un maximum de sols perméables, nous avons également choisi de végétaliser la toiture (pour faire baisser naturellement la température dans la maison en période estivale), et les places de parking grâce au système Ecovégétal® qui laisse l’eau pénétrer le sol grâce aux plants de thym et de sédum. L’eau de pluie est ainsi restituée à la nappe phréatique plutôt qu’aux eaux usées, avec l’agrément visuel en plus », ajoute Fabien. L’ensemble des solutions techniques ont été mises au service de la performance énergétique, écologique et de l’inertie thermique de la construction, tout en visant à procurer aux occupants un niveau de confort remarquable. Le gîte repose ainsi sur un radier béton isolé en verre cellulaire compacté, en bandes de propreté périphérique de finition. Le système constructif (murs en CLT – bois certifié PEFC) répond à un triple avantage : étanchéité à l’air, sensation et performance du bois massif avec une finition “ bois ” visible à l’intérieur. Au total, ce sont 76 m3 de bois consommé qui ont été utilisés. Du mélèze a été rapporté sur les façades extérieures en largeurs de lames aléatoires de 6, 10 et 16 cm. La façade sud, côté terrasse, dessine un grand banc de 3 mètres. O’Connel Lodge c’est aussi des baies vitrées en triple vitrage, une VMC rotative haute performance de chez Airxpert® associée à une pompe à chaleur air / air au CO² de chez TecControl® pour l’eau chaude sanitaire, des modules Obox® de récupération des calories des eaux grises sous les douches, une borne de recharge électrique pour les véhicules nouvelles générations… Chez Fabien et son épouse Marie-Claire, le bois est mis en valeur de la construction à la décoration parmi les grands noms du design. À découvrir toute l’année.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : ACT_5

Lot bois : Fritsch Charpentes

Localisation : Bennwihr (Haut-Rhin 68)

Année de construction : 2015

Surface habitable : 206 m²

Système constructif : Panneaux de bois contrecollé (CLT)

Prix : 2 400 € / m²

Isolation : Dalle : verre cellulaire Misapor® compacté (80 mm) // Murs : laine de bois en vrac (300 mm) + laine de bois compact Steico® (40 mm) // Cloisons : Fermacell® // Toit : polystyrène (400 mm)

Revêtement : Bardage en mélèze

Chauffage / ENR : VMC Double Flux avec batterie eau chaude sur ballon sanitaire alimenté par pompe à chaleur air / air