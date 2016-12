Non classé Reportage Ravalement de façade – Architecte : Studio Prototype – Designer : Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden 20 décembre 2016

Située à Duiven aux Pays-Bas, cette charmante maison a été construite au siècle dernier. Elle a eu le temps d’accueillir trois générations d’une même famille, laquelle a récemment décidé de la rénover et l’agrandir.

Le nouveau volume construit à l’arrière de la maison apporte un souffle contemporain. De l’extérieur, ses formes sont assez géométriques. Il est composé de façades en Western Red Cedar et d’une toiture en zinc. De manière assez design, son revêtement consiste en un alignement diagonal de lames de bardage. Aussi fines que possibles, elles créent un réel contraste avec les briques de la demeure existante. À l’intérieur, l’extension aborde un style minimaliste où l’on trouve très peu de meubles et de décoration. Il y a peu de cloisons, ce qui permet aux habitants de circuler et de communiquer plus librement. Dotée d’un plancher chauffant, la chaleur est diffusée de manière homogène pièce par pièce pour garantir un certain confort dans toute la maison. Un foyer de cheminée y est associé. Positionné dans le cœur de la pièce à vivre, il apporte un charme supplémentaire. L’extension est isolée avec de la laine de roche, à raison de 140 mm pour les murs et 220 mm pour la toiture. Une véranda spacieuse en forme de “ L ” vient offrir une ouverture sur le jardin. Celle-ci est recouverte d’un bardage à claire-voie permettant de donner un rythme différent et d’aérer à la façade. En 2014, ce projet a gagné un prix très honorable : le “ Daylight Award ”. Il récompense les démarches artistiques et scientifiques des personnes contribuant à mettre en valeur la lumière naturelle. Il s’agit d’un élément indispensable agissant sur le bien-être des habitants. Selon l’AFE (Association Française de l’Éclairage), la lumière naturelle aurait une influence positive sur l’espérance de vie. L’extension fait également partie du programme d’initiation à la construction hollandaise permettant de développer l’auto-construction.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Studio Prototype

Designer : Jeroen Spee,

Jeroen Steenvoorden

Localisation : Duiven ( Pays-Bas )

Année de construction : 2010 - 2013

Surface totale habitable : 270 m2

Système constructif : Bois et béton

Prix : 130 000 €

Isolation : Dalle : laine de roche 160 mm // Murs : laine de roche 140 mm // Toit : laine de roche 220 mm

Revêtement : Bardage en Red Cedar

Chauffage / ENR : Plancher

chauffant et cheminée