En deux façons

Spécialiste de la maison à ossature bois depuis près de 20 ans, Cogebois a construit dans le Gers cette maison de 144 m², en 2014. Rendez-vous avec la lumière dans une architecture peu conventionnelle…

Cogebois propose un système constructif propre, en poteaux reconstitués en Douglas avec une âme en tripli OSB 4. L’OBS 4 étant un bois d’ossature que l’on utilise en milieu humide avec contrainte élevée. Les poteaux sont fixés sur une lisse périphérique et repris en partie supérieure par une pièce de bois en épicéa servant de chaînage. « Pour consolider et contreventer l’ensemble, des tirants métalliques (croix de Saint-André) sont fixés au sol par l’intermédiaire de platines, et au chaînage », explique le constructeur. Le contreventement métallique permet ainsi de relier la structure bois aux fondations pour un ancrage renforcé de l’ossature murale.

Le procédé a déjà fait ses preuves avec des architectures variées en neuf et rénovation. Les menuiseries sont fournies sous forme de blocs à insérer dans l’ossature. « Notre produit Cogebois est entièrement réalisé en France dans le respect des normes en vigueur et couvert par des garanties décennales et responsabilité civile », complète le constructeur. Le pavillon est construit autour d’un volume double hauteur de forme hexagonale. Il abrite une grande pièce de vie de 68 m², avec cuisine, salle à manger et salon. L’espace est très lumineux car généreusement ouvert sur la terrasse et le jardin.

La hauteur est occupée par une mezzanine sur laquelle les propriétaires ont aménagé un petit salon avec un vide sur séjour. Pour donner du rythme aux façades, Cogebois a posé des fenêtres en losange. Derrière la cuisine, un cellier a été prévu. Il permet de relier la maison au double garage, facilitant ainsi la vie de famille… Les courses passent ainsi très vite du coffre au cellier, ou au frigo. La partie nuit, avec la suite parentale, deux chambres, une salle de bains et un bureau, se trouve de l’autre côté du séjour. La maison profite ainsi d’une architecture peu conventionnelle, mais qui permet un riche apport de lumière naturelle, avec un mouvement de façade créé par les différentes hauteurs. Le volume dominant présente une charpente traditionnelle. Il s’agit de fermettes sur les bâtis en plain-pied.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : Cogebois

Localisation : Gers (32)

Année de construction : 2014

Surface habitable : 144 m2

Système constructif : Structure

poteaux-poutres en Douglas et épicéa

Prix : 215 000 € clé en main

Isolation : Dalle : mousse de polyuréthane Efisol (80 mm)// Murs : laine minérale Knauff (100 mm)

+ fibre de bois Homatherm (3 x 40 mm)

Cloisons : laine minérale (45 mm)

Toit :laine minérale soufflée (360 mm)

Revêtement : Bardage en pin maritime abouté

Chauffage / ENR : Poêle à granulés

Texte : Laurène Delion – Photos : Cogebois