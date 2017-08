Chalet Spa

Appartenant au complexe hôtelier Relax Parc Verholy, dans la région de Poltava en Ukraine, ce chalet moderne invite à la contemplation. Entourée de pins, la résidence préserve ses occupants des frasques du monde extérieur et invite au bien-être.

à mi-chemin entre le refuge de montagne et le spa ultra-moderne, la résidence Chalet 3.0 est un lieu de villégiature, au cœur de l’Ukraine. Dans un coin pittoresque de la forêt de pins de la région de Poltava, cette maison de 140 m2, d’un seul bloc rectangulaire, dispose d’un original toit à pignon ou toit Gambrel, pensé comme une marquise. Sur les côtés, les lignes de toit débordent largement, laissant place à des terrasses presque suspendues. Elles sont soutenues par des colonnes en bois d’aulne qui forment des encadrements, et cachent les gouttières souvent inesthétiques. Le coin

du feu met en valeur une cheminée monumentale qui fait le lien entre les espaces et gomme les frontières intérieures et extérieures de l’habitation. Cette sensation de flou est accentuée en façade par de larges baies vitrées laissant pénétrer la lumière naturelle au cœur de l’habitation. La résidence présente un plan assez simple. La pièce commune sert à la fois de salon et de salle à manger, avec son sol en pierre de travertin. Pour retrouver l’esprit chalet, la décoration intérieure modernise les références, à la fois pour les objets et les matières. Les têtes d’animaux en origami ont remplacé depuis longtemps les véritables tableaux de chasse et le lustre en bois, trop rustiques. De même, les peaux de bêtes – habituellement accrochées sur les murs dans les chalets de montagne – sont désormais intégrées dans des poufs en cuir et en revêtement mural en damier original. « Celui-ci est fabriqué à partir de cuir de vache et de cuir coupé en carrés puis collés sur des contreplaqués sur le mur », précise YOD Design Lab. Les autres murs sont soit réalisés en mélèze de Sibérie, soit en bois massif de pins. Les couleurs douces ( beige, brun, gris ) rappelant le bois et les matières nobles, ont été privilégiées. En mezzanine, sous pente, une chambre à coucher séparée de la salle centrale par une simple cloison de verre fait office de chambre parentale. Sur un mur en pierre de gabbro, trois têtes de cerf font écho à la suspension de la pièce à vivre, visible sur un même plan. Jouxtant la pièce à vivre, deux chambres à coucher sont aménagées avec un lit d’inspiration baldaquin, des assises en cuir et une salle de bains ouverte. « Comme cette maison est avant tout un lieu de villégiature, nous voulions créer une atmosphère relaxante, proche du spa», explique les designers. La salle de bains regroupe ainsi, en un même lieu, une vasque transparente et une baignoire ovale éclairée. «Dans ce projet, nous avons utilisé des leds pour un éclairage basique d’arrière plan, fixe. Mais aussi des leds de couleurs, qui changent au gré des humeurs et des envies des clients », souligne YOD Design Lab. Par ces jeux de formes, de matériaux, de textures et de rappels subtils, l’habitation évoque un chalet bien dans son temps, moderne, design et confortable.

FICHE TECHNIQUE

Designer* : YOD Design Lab

Localisation : Sosnovka, Ukraine

Année de construction : 2013

Surface habitable : 140 m²

Système constructif : charpente en fermettes,

toit Gambrel, et béton cellulaire

Prix : environ 1200 € / m²

(incluant le design, les finitions, la communication)

Revêtements : bois d’aulne (extérieur),

mélèze de Sibérie (intérieur)

Mobilier : Andreu World et Yod Design Lab

éclairage : Lightning SLV et Yod Design Lab

Chauffage / ENR : cheminée, plancher chauffant,

système de convecteurs

Texte : Claire Thibault – Photo : Andrey Avdeenko