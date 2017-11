The Troll Hus

Cette maison bois est née de l’imaginaire de l’architecte Casper Mork-Ulnes. Il l’a créée en s’inspirant de la mythologie nordique qui raconte que les géants, les trolls, habiteraient au fin fond des montagnes de la péninsule scandinave.

La Troll Hus est une maison bois remarquable, mais bien cachée dans les montagnes, à 2 000 mètres d’altitude. La maison est nichée dans une forêt alpine, perchée au sommet d’un village de ski du lac Tahoe, à Sugar Bowl, dans la Sierra Nevada au Nord de la Californie.

Sa construction a été achevée il y a à peine plus d’un an, en janvier 2016, par l’agence Mork-Ulnes Architects et Barth Construction. « Ce refuge chaleureux et contemporain a été commandé par un couple de retraités, des grands-parents qui souhaitaient offrir à leurs trois enfants, leurs partenaires et leurs 7 petits-enfants, une grande maison de vacances pour partager leur amour commun de la montagne et des sports d’hiver. Aussi pour le plaisir de vivre ensemble », explique Casper Mork-Ulnes.

L’architecture répond à la volonté des propriétaires de bâtir une habitation isolée, dans l’intimité, mais tout en étant très moderne dans son style et son design. Avec une relation privilégiée à la nature. Les origines norvégiennes de l’architecte ont très fortement influencé la façon dont il a conçu cette maison. D’où le jeu autour de son nom : Troll Hus.



« Bien que nettement moins petite et basique qu’elle n’y parait, la simplicité de la maison rappelle les chalets en rondins de mon enfance. C’est le mélange entre la recherche du fonctionnel, le côté pratique, - très Pays du Nord -, et l’esprit d’innovation de la Californie du Nord, qui rend cette maison unique », précise Casper.

Il ajoute avoir voulu créer tout cela, avec des tracés en apparence très simples dans une architecture condensée, droite, compacte, immuable, comme suspendue à la cime des arbres pour capturer, sans perturber, les très belles vues du paysage qui l’entoure. « La construction devait résister à des chutes de neige extrêmes pouvant excéder les 20 mètres. Nous n’avions pas d’autres choix que d’élever la maison en ossature bois sur un socle en béton pour la protéger », explique Casper. Lorsque la neige se dépose en hiver, la famille utilise cette base protégée comme un espace de stockage pour le matériel de ski.

Le deuxième étage devient ainsi le plateau d’entrée. L’architecte a prévu, en conséquence, différents moyens pour accéder et circuler dans la maison : l’escalier intérieur inondé de soleil par un très grand puits de lumière (la maison en compte deux) et un autre escalier situé à l’extérieur, pour rejoindre la terrasse principale aux beaux jours. Orientée selon les vents, la maison est plein Sud. Le grand espace réunissant le salon et la salle à manger en plan ouvert sur la cuisine est entièrement vitré vers l’Ouest et le Sud.

Été comme hiver, la famille profite des vues sur la canopée. « Les propriétaires étaient à la recherche de charme et de bien-être. Nous avons donc imaginé un intérieur très confortable, ouvert et lumineux. Nous sommes allés vers quelque chose de très épuré esthétiquement, la simplicité comme luxe », complète Lexie Mork-Ulnes, chargée du design intérieur. La façade nord, bien plus ombragée, est perforée par de petites fenêtres pour apporter la lumière naturelle tout en minimisant l’exposition au froid.

Le toit en pente inclinée Nord-Sud est conçu pour éliminer la neige et aussi pour abriter chacune des terrasses extérieures. La maison est vêtue d’un bardage en sapin du Nord sur lequel a été appliqué un goudron de protection qui donne au bois sa teinte noire et permet de fondre la maison dans son environnement.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte : Mork-Ulnes Architects

Constructeur : Barth Construction

Localisation : Sugar Bowls, Sierra Nevada, Californie

Année de construction : 2013-2016

Surface habitable : 309 m2

Système constructif : Ossature bois sur dalle + murs RDC en maçonnerie

Prix : NC

Isolation : Isolation soufflée pour limiter les ponts thermiques

Revêtement : Bardage en sapin du Nord

Chauffage / ENR : Plancher chauffant hydronique