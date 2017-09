Revêtement extérieur des bâtiments bois : suivez le guide, c’est gratuit !

Les interprofessions MPBois et Arfobois, en passe de fusionner pour créer la nouvelle entité Fibois Occitanie, viennent d’éditer un nouveau guide gratuit sur le revêtement extérieur des bâtiments en bois.

Construire en bois n’oblige pas le maître d’œuvre à utiliser un bardage en bois. Afin de démocratiser l’utilisation d’autres revêtements extérieurs, lesinterprofessions MPBois et Arfobois viennent d’éditer un guide gratuit de 80 pages. Destiné aux professionnels du bois, maîtres d’ouvrage, architectes et entreprises, ce guide propose une réflexion générale afin de traiter à la fois des choix de façades et de leur conception.

Il propose notamment, outre le bois, de nombreux exemples de bâtiments bois revêtus de cuivre, aluminium, pierre, toile…

L’objectif est aussi de sensibiliser les maîtres d’ouvrages au vieillissement de leurs façades, le grisaillement ou les différences de teintes du bois, naturels et souvent prévisibles – restant souvent des motifs de mécontentement.

Guide à télécharger, en cliquant sur l’image ci-dessous :

Photo : Salle polyvalente à Villeneuve-Tolosan (31) – Architecte : Rendez-Vous (Isabelle Paoli)