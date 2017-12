RT 2012Â : une dÃ©rogation de 2 ans de plus pour le collectifÂ ?

Un projet d’arrêté modificatif prévoit de prolonger jusqu’en 2019 les niveaux d’exigences appliqués aux logements collectifs en termes de performances énergétiques. Pour respecter la RT2012, les bâtiments collectifs devraient alors toujours afficher une consommation maximale de 57,5 kWh/m².an. Un « mauvais signal », pour l’ICEB, Institut pour la Conception Ecoresponsable du Bâti.

Depuis la RT 2012, tous les logements individuels doivent répondre à une performance énergétique réglementaire, fixée à une consommation maximale de 50kWhep/m².an.

Mais les logements collectifs font l’objet d’une dérogation, par deux fois renouvelée depuis la publication de la réglementation thermique. Les bâtiments collectifs d’habitation doivent donc respecter une consommation moyenne de 57,5 kWh/m².an jusqu’au 31 décembre 2017.

Alors que l’échéance approche, le Ministère de la Transition écologique et solidaire vient de publier le 27 novembre dernier, un projet d’arrêté modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif.

Ce projet veut ainsi « proroger la disposition jusqu’au 31 décembre 2019 », compte tenu « des contraintes technico-économiques relatives aux bâtiments collectifs et d’autre part des retours d’expérience de l’expérimentation qui viendront corréler performance énergétique et environnementale (lien entre consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre) ».

Pour rappel, la future réglementation environnementale n’est pas encore fixée. Des travaux préparatoires sont en cours, notamment via l’expérimentation du label E+C- « Energie positive et réduction carbone », qui promeut des bâtiments à faible consommation et à faible empreinte carbone.

Un « mauvais signal »

Alerté par la publication de ce projet d’arrêté, l’Institut pour la Conception Ecoresponsable du Bâti ICEB fustige une « RT 2012 au rabais ».

« L’argument sempiternellement avancé des contraintes technico‐économiques ne vaut pas. Les solutions architecturales et techniques existent. Nous avons eu 5 ans pour nous y habituer », explique-t-il par voie de communiqué.

« Quel mauvais signal ! Au moment où la COP 23 faisait le constat que les objectifs de la COP 21 étaient loin d’être atteints, nous n’avons pas besoin d’un allègement des objectifs mais au contraire d’un renforcement. Tout le retard que nous avons accumulé dans la lutte contre le changement climatique exige, au contraire, une forte amélioration des performances énergétiques, associée à une construction frugale », ajoute-t-il.

L’Institut précise enfin que les objectifs de performance énergétique fixés par la RT2012 sont aussi atteignables par l’habitat collectif, dès lors que « le sujet de la construction performante est envisagé d’une façon collective et participative ».

Les citoyens ont jusqu’au 17 décembre inclus pour déposer, par voie électronique, des observations sur ce projet d’arrêté.

Photo : immeubles à Bordeaux – © Claire Thibault