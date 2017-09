Salon Habitat : bien choisir sa véranda

A l’occasion du Salon Habitat de Saint-Nazaire, 3 400 m² de surface d’exposition seront dédiés cette année aux 130 exposants. Parmi eux, les spécialistes de la véranda vous donnent leurs conseils pour bien choisir votre produit.

Cuisine, salle à manger, salon, jardin d’hiver,… vous pouvez faire ce qu’il vous plait dans une véranda. Tout est permis, vous ne quitterez plus cette pièce si chaleureuse et lumineuse.

Les vérandas sont très tendances ces dernières années, elles permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans votre maison. C’est le lien entre l’intérieur et l’extérieur qui vous permet de profiter de votre jardin été comme hiver.

Lors de la construction de votre véranda, il est primordial de bien choisir ses matériaux et de rester cohérent avec le reste de votre bâtisse. Ainsi, avant de faire construire votre véranda renseignez-vous auprès de professionnels. En effet, pour une construction de plus de 20m², il vous faudra demander un permis de construire. De plus, il est important d’être bien accompagné car ce n’est pas forcément possible de construire ce genre de structure sur toutes les bâtisses existantes. Il faut aussi veiller à bien isoler cette pièce afin de pouvoir en profiter toute l’année. La véranda se confond souvent avec la verrière. Alors que la véranda est une pièce à part entière, qui est construite dans le prolongement d’un bâtiment existant, la verrière est une grande surface vitrée.

Rendez-vous au Salon de l’Habitat pour rencontrer des professionnels qui vous accompagneront dans cette aventure.

Plus d’informations : www.salonhabitat.net