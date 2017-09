Salon Habitat Saint-Nazaire : zoom sur les aides à l’achat

À l’occasion du Salon Habitat de Saint-Nazaire, 3 400 m² de surface d’exposition seront dédiés cette année aux 130 exposants. Plusieurs professionnels seront présents pour répondre à vos questions sur le PTZ, le prêt conventionné et toutes les facilités que vous pouvez obtenir pour l’achat de votre bien immobilier.

Investir dans un projet immobilier peut faire peur, cependant des solutions existent pour vous accompagner dans cette aventure.

En 2017, le Prêt à Taux Zéro (PTZ) devient plus généreux que les années précédentes et plus facilement accessible. En effet, les plafonds de ressources ont été augmentés pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ce prêt et ainsi dynamiser le secteur de l’immobilier et de la construction.

De plus, cette année, le prêt à taux zéro pour rénover de l’ancien a été étendu à toute la France. Il existe aussi le prêt conventionné qui est un prêt aidé par l’Etat avec des garanties complémentaires publiques. L’avantage de ce prêt est qu’il est possible de toucher les APL (Aide Personnalisée au Logement) durant toute la durée du prêt. Il concerne les particuliers souhaitant accéder à la propriété d’un logement neuf ou d’un logement ancien avec travaux.

Cela concerne aussi les travaux d’agrandissement ou d’amélioration d’un logement existant. Afin d’augmenter la capacité d’achat des ménages français, il est possible de regrouper les prêts afin de réduire les taux d’intérêt et les mensualités. Cependant, il est plus que nécessaire de souscrire une assurance pour tout prêt afin de se prémunir contre les risques de la vie.

Enfin, il est important d’être accompagné, pour la réalisation de projets importants, par des experts du financement. Vous pouvez vous adresser directement aux banques ou à des sociétés de courtage qui mettront en concurrence de nombreuses offres pour vous permettre de réaliser vos projets le plus sereinement possible. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des exposants présents !

Plus d’informations : www.salonhabitat.net