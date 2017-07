A l’approche de l’été nous sommes tous avide de soleil pour faire le plein de vitamines, gouter le cette chaleur qui nous transporte en vacances.

L’été c’est aussi profiter de la convivialité qu’offre une terrasse bien orientée, s’adonner aux joies de la piscine et des journées entre amis autour du barbecue. Et pour vivre pleinement de tous ces plaisirs, il reste important de s’équipe en conséquence.

En effet, les dernières chaleurs, qualifiées de canicule nous rappellent qu’il est important de se protéger. Et pour se protéger du soleil, il existe plusieurs alternatives selon votre gout esthétique, la faisabilité, et le budget. Très en vogue actuellement, la voile d’ombrage s’installe pratiquement partout et selon la qualité et la taille de la voile, reste dans un budget intéressant. L’inconvénient pouvant être la prise au vent, la pluie, et donc une « manutention » quand ces aléas sont trop fort.

La pergola est une solution intéressante et esthétique. Elle ajoute, en effet du cachet, un style contemporain à votre maison. Quelque soit le matériau, elle s’adosse à tous les supports.

La pergola vous permet d’aménager un espace en extérieur accueillant, confortable, design et à l’abri des rayons du soleil et de la chaleur. Elle résiste durablement dans le temps face aux intempéries. Avec un toit rigide ou avec une toile enroulable, elle est également très facile à entretenir. De plus, les pergolas sont fabriquées le plus souvent, sur mesure. Il est donc tout a fait possible de choisir sa pergola et de la personnaliser entièrement.