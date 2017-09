Senzu, l’escalier en bois massant

Récompensé du prix Janus de l’Industrie, l’escalier avec marches Senzu de Treppenmeister a été conçu pour chouchouter la voûte plantaire de ses usagers.

Le jury a attribué cette récompense après étude des critères d’appréciation : économie, esthétique, ergonomie, éthique et émotion.

En effet, l’escalier a été conçu en collaboration avec des techniciens, des médecins neurologues et des réflexologues, pour favoriser l’automassage des pieds au fur et à mesure des allées et venues.

Breveté, l’équipement comporte de discrets reliefs dans le bois, qui permettent de maîtriser la glissance des marches, mais aussi d’agir sur les points de pression du pieds et ses terminaisons nerveuses.

Conçu par Bernard Hibert, menuisier, compagnon du devoir et meilleur ouvrier de France, Senzu a été développé grâce au soutien du groupement d’artisans Treppenmeister. Cette entreprise privilégie les savoir-faire locaux et mutualise les outils techniques, commerciaux, de marketing et de gestion.