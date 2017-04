Le sommet de la Forêt et du Bois est prévu du 28 au 30 juin

La deuxième édition du Sommet de la Forêt et du Bois se déroulera à la Grande Halle d’Auvergne, à Clermont-Ferrand. Trois journées, les 28, 29 et 30 juin, seront dédiées aux professionnels de la filière forestière. 120 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus.

« À l’heure où l’enjeu de la filière est d’augmenter la mobilisation des bois et où la Région AURA mobilise des moyens financiers pour aider les investissements en équipement, le Sommet de la Forêt et du Bois s’annonce comme un événement clé dans le développement de la filière et de ses acteurs », précisent les organisateurs de l’événement, Selevents, Forexpo et Promobois.

Sur 12 600 m2 couverts et 28 800 m2 extérieurs, les professionnels forestiers pourront assister à des démonstrations de matériels innovants, des conférences et échanger avec les structures de la filière.

Plus de 120 exposants ont déjà annoncé leur participation. Parmi eux, les coopératives forestières CFBL et Unisylva, ainsi que SUEZ RV Bois. Concernant les marques, seront présents : Eschlböck, Albach, Vermeer France, Saelen energie, Heizomat pour le secteur du Bois énergie. Pour la partie Exploitation forestière : Ecolog, Eliatis, Clohse Group (importateur offi ciel Tigercat) et Forest pioneer ont annoncé leur participation. Enfi n, pour le secteur Transport et manutention, Palfi nger, Trelleborg, Pewag et Sonamia ont déjà répondu présents

Un programme de conférences et d’animations est en cours de constitution. À noter déjà, des mini-conférences quotidiennes sur des thèmes variés : « Comment gérer sa forêt », « Rompre avec les idées reçues sur la forêt », « Présentation de Bois d’Auvergne »…

Plus d’informations :

www.sommet-foret-bois.fr