Stoneridge

Le studio d’architecture In Situ nous emmène à Chapel Hill - Caroline du Nord - où se trouve une maison prénommée « Deck House ». Avant même d’avoir acheté la propriété, les architectes et les futurs occupants ont travaillés sur les plans de ce que sera cette villa sculpturale d’un genre nouveau plongée dans la forêt, à l’abri des regards indiscrets. Après plusieurs propositions de projets, les propriétaires acquièrent le terrain en 2010 et décident de rénover l’ancienne bâtisse. Car comme le conseillent les architectes « c’est un moyen durable et fiable que de réutiliser et recycler les infrastructures existantes ». La structure déjà présente est donc consolidée. Un espace de vie est créé regroupant cuisine, salon et salle à manger sous un seul pan de toit levé vers le nord. La particularité de cette toiture permet de vitrer totalement la pièce de vie et d’instaurer une grande hauteur sous plafond. La luminosité et la chaleur sont alors exploitées au mieux grâce à cette façade exposée plein sud. Les ouvertures de la cuisine quant à elles, sont orientées nord et donc réduites afin de limiter les effets négatifs du vent et de l’humidité. La partie nuit se démarque

par un toit terrasse et regroupe trois chambres et deux salles de bains pour accueillir aisément la famille qui se rend régulièrement en visite, en plus de l’enfant des occupants qui dispose de son propre espace d’intimité. Le sous-sol, déjà existant, a été réaménagé en bureau et salle de musique ; un espace où intimité et convivialité sont conci-liable. L’originalité de cette maison se joue à travers l’architecture en tube rectangulaire de l’extension réalisée pour la suite parentale. Cette grande chambre comprend dressing et salle de bains et se détache de la maison principale comme un « satellite » , selon l’expression des architectes. Seul lien avec les pièces de vie, un couloir totalement réalisé en verre la relie au séjour. La vue sur la forêt environnante donne à la maison une ambiance de bien-être et de sérénité.