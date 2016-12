Suivis de chantiers De Toit à Bois 7 octobre 2014

Dans la pente, Contemporaine et bioclimatique

Bioclimatique, cette maison familiale aux lignes épurées et contemporaines va droit à l’essentiel. Un volume simple et compact, des matériaux de qualité, une surface habitable confortable mais sans excès. Construite sur pilotis, elle regarde plein sud vers la vallée de la Garonne.

Cette maison contemporaine est la petite dernière du constructeur De Toit à Bois, basé dans le Lot-et-Garonne. Elégante et bioclimatique, elle va droit à l’essentiel. Avec une nature 100% bois, un design épuré et des formes compactes, son architecture se rapproche de celle des maisons passives allemandes et autrichiennes. Ses qualités thermiques autorisent l’absence de chauffage ou presque. Cette habitation de plain-pied d’une superficie de 155 m² habitables utilise comme seul apport actif, la chaleur d’un poêle à bois. La réussite de ce projet tient à une ossature bois à isolation renforcée par un mur manteau et à une très bonne étanchéité, le tout doublé de larges apports solaires passifs. Les larges ouvertures, qui courent presque sur toute la façade sud, récupèrent le rayonnement solaire en hiver. En été, des débords de toit permettent de modérer les surchauffes. La VMC double flux régule la température de l’air tout en le renouvelant dans toutes les pièces. Un ballon thermodynamique, qui fonctionne par échanges thermiques, à l’instar d’une petite pompe à chaleur eau-air, fournit l’eau chaude sanitaire. Le plan se développe autour d’une vaste pièce à vivre plein sud avec cuisine ouverte, qui distribue à l’ouest la suite parentale, et trois chambres à l’est. Les pièces de service sont placées au nord afin d’assurer un tampon thermique. La chaleur des appareils ménagers y est récupérée.

En raison d’un dénivelé important du terrain (30°), la maison a été construite sur pilotis en béton espacés tous les 3,50 mètres.

Les propriétaires de cette maison tenaient à un projet à la fois confortable et économe en énergie. Le pari est réussi car après un premier hiver, ils ont consommé environ un stère de bois. De plus, ils n’ont pas eu recours à un suréquipement technologique hormis la VMC double flux et le chauffe-eau. La simplicité du design et le choix du bois se retrouvent à l’extérieur comme à l’intérieur. Les murs ont été traités au badigeon de chaux cirée avec le même souci de fabriquer des espaces de vie sains et agréables. Ce projet a été réalisé avec un budget de 250 000 € TTC

hors finitions. Il a été conçu pour être adapté à d’autres programmes et d’au-tres types d’implantations.