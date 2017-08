Tout en Bois

Le terrain est plutôt étroit et escarpé, plus long que large. La maison n’est pas orientée plein sud mais elle répond à toutes les attentes des propriétaires en termes de confort et de lumière. La maison est construite en madriers contrecollés Kontio par IB Home.

IB Home est le distributeur Kontio en Alsace. Le système constructif utilisé pour cette maison est le bois massif. Pour cette construction, il s’agit de madriers contrecollés en pin rouge montés sur un sous-sol semi-enterré agglo coffrant. Encore faut-il le deviner… La maison est entièrement recouverte d’un bardage imprégné d’une lasure teintée gris vieux bois® de chez Diotrol. L’isolation des murs a été réalisée par l’extérieur avec 120 mm de panneaux de fibres de bois. Les madriers donnent spectacle à l’intérieur de la maison, afin que les propriétaires en apprécient tous les bienfaits thermiques et esthétiques.« Le bois massif à l’intérieur contribue à une qualité de vie, un bien-être lié à la régulation de l’hygrométrie. C’était l’objectif recherché par les clients », précise Laurent Hell chez IB Home. Les maisons Kontio sont fabriquées en Finlande, dans l’usine de Pudasjärvi, avant d’être livrées sur site. Il existe différents types de madriers pleins. « L’apparence, l´atmosphère et le style varient selon le type de madriers. Les madriers pleins contrecollés, comme pour ce projet, sont fabriqués en collant 2 à 8 lamelles de bois secs les unes aux autres. L´assemblage à mi-bois permet d’adapter les architectures aux directives de construction urbaines », explique-t-on chez Kontio. La technologie de double étanchéité répond aux exigences en matière de réglementation énergétique. « La double étanchéité, conçue spécialement pour les madriers pleins, se poursuit sans interruption d´un madrier à l´autre. Cette double étanchéité continue, associée à l´isolation des madriers prédécoupés, garantit une étanchéité à l´air parfaite pour la maison ». La maison est également équipée de menuiseries mixtes bois / aluminium avec triple vitrage retardateur d’effraction. Les 120 m² répartis sur deux étages sont uniquement chauffés au moyen d’un poêle à bois installé dans le salon. Tirant profit des caractéristiques du terrain, IB Home et Kontio ont conçu une maison dotée d’une architecture peu conventionnelle avec une terrasse sans vis-à-vis sur la petite hauteur du terrain. Tout a été prévu pour que les propriétaires habitent une maison chaleureuse, confortable et lumineuse sans souffrir du défaut d’orientation de leur terrain.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : IB Home

Fabricant* : Kontio

Localisation : Haut-Rhin (68)

Année de construction : 2011

Surface habitable : 120 m2

Système constructif : Madriers contrecollés (95 mm) –

Pin rouge de Laponie

Prix : 240 000 €

Isolation : Plancher bois suspendu :

fibres de bois Isonat flex 55 (200 mm)

Murs : fibres de bois Isonat flex 55 (280 mm)

Cloisons : fibres de bois Isonat flex 40 (100 mm)

Toit : fibres de bois Isonat flex 55 (200 mm)

Revêtement : Bardage bois – lasure teintée

Chauffage / ENR : Poêle à bois + VMC double flux

+ chauffe-eau thermodynamique

Texte : Laurène Delion – Photo : Cyril Richard