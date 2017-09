Tout pour plaire

Ec(H)ome est un « contractant général », une société qui réunit architectes et entreprises autour d’un projet de maison en ossature bois à basse consommation d’énergie, pour en assurer la maîtrise d’œuvre. Deux ans après avoir fait appel à ec(H)ome, les occupants de cette agréable maison, ne regrettent rien, « l ’habitation est très confortable, les pièces sont fraîches en été, chaudes en hiver. Et notre consommation est bien inférieure à celle de notre ancien logement, alors que la surface habitable est passée de 120 m² à 209 m² et que nous avons une piscine ». L’originalité d’ec(H)ome, c’est la création de maisons écologiques et bioclimatiques uniques.