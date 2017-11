Travail d’artiste

La maison du sculpteur Jarnuszkiewicz est un travail de collaboration entre le client, le sculpteur Jacek Jarnuszkiewicz et les architectes Marie-Claude Hamelin et Loukas Yiacouvakis.

Le processus de conception adopté ici se rapproche de la technique du cadavre exquis développée par les surréalistes, chaque concepteur prenant le relais du premier.

Chaque proposition sculpturale a été débattue pour enfin se fixer sur l’idée de la verticalité comme expression forte de l’essence du lieu, de ce vaste terrain surplombant le lac Trousers, forêt de conifères tout en clair-obscur.

À partir des règles de composition établies, le projet s’est développé de la main d’un concepteur à celle de l’autre, du volume au plan, du traitement des masses et matières au développement des espaces intérieurs.

C’est le fractionnement des masses, la composition des deux volumes de bois, l’un clair et l’autre sombre, ce sont les jeux d’opacité et de transparence des structures qui permettent l’intégration de la maison à la nature et de la nature à la maison.

Conçue sur plan ouvert, la maison permet au niveau bas un contact direct entre les pièces de jour et le sol de la forêt, offrant fluidité et continuité spatiale entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Au dernier niveau, le séjour en mezzanine est complété par une vaste terrasse couverte, tour d’observation sur la vie de la forêt et belvédère panoramique ouvrant le regard sur les montagnes au loin et le lac en contrebas.

Composition verticale à l’image des arbres matures qui l’entourent, la maison s’ouvre durant le jour à la lumière naturelle et au paysage, grâce à un grand pan vitré s’élevant sur ses trois niveaux.

À la nuit tombée, le paysage disparaît et la maison apparaît, telle une lanterne au cœur de la forêt.

Tectonique expressive où la composition spatiale prime sur la fonctionnalité. Maison sculpture dans la nature.

Source : V2com – Photo : Francis Pelletier