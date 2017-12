Un abribus en bois imaginé par des étudiants

À l’occasion du « speed défi » 2016, un workshop organisé chaque année par l’École supérieure du bois, les élèves ingénieurs de première année ont imaginé, en partenariat avec l’entreprise Abri Service, un abribus entièrement en bois. Le projet passe aujourd’hui en phase développement, avant sa commercialisation.

Le challenge était d’imaginer un abribus en bois qui allierait originalité et praticité tout en tenant compte des contraintes inhérentes aux normes et usages des transports publics. De la conception, jusqu’à la fabrication d’un protoype.

Spécialisée dans l’affichage et le mobilier urbain, l’entreprise Abri Services a décidé de faire appel à l’ESB pour créer cette offre d’abribus en bois créative et innovante. « C’est toujours enrichissant et curieux de solliciter les jeunes générations qui ont parfois une vision différente du produit. L’abri bois est particulièrement intéressant s’agissant d’un produit de niche sans concept de production éprouvé », explique Yvon Suillaud, gérant d’Abri Services.

Parmi les 13 prototypes proposés par une centaine d’étudiants, Abri Services en a retenu deux. « Tous les projets étaient très réussis mais deux sont sortis du lot. L’un est très original et m’a particulièrement intéressé par son asymétrie qui le rend très léger. Un atout pour la production. Le deuxième projet a été plébiscité par les employés d’Abri Services dont j’ai sollicité le vote. Ce projet est tout aussi intéressant car très simple au premier regard, et finalement assez fantaisiste avec un look d’inspiration anglo-saxonne », déclare Yvon Suillaud.

En 2017, Abri Services a donc décidé de prolonger l’histoire avec des élèves-ingénieurs de 2ème année en inscrivant ces prototypes dans le projet P2i (Passer de l’innovation à l’industrialisation), un projet de trois mois qui invite les élèves-ingénieurs à industrialiser un produit. Les prototypes sont donc actuellement en phase de développement à l’échelle 1, avant d’envisager leur commercialisation.

« On voit bien que les étudiants sont beaucoup plus attentifs aux remarques de l’entreprise qu’ils ne l’auraient été aux retours d’un enseignant suite à un exercice d’école. Ils travaillent sur des applications réelles avec de vrais échanges professionnels, c’est très valorisant pour leur employabilité future tout en étant un temps de formation pour eux, un juste équilibre dont l’ESB est très fière », avance Franck Michaud, Directeur des études.

Il est ainsi possible d’apporter des améliorations notamment dans la fonctionnalité du produit que les élèves ingénieurs peuvent justifier par des cours de marketing, de design mais également d’analyse de la valeur…

De prototype à démonstrateur viable, le projet a été reconduit une nouvelle fois auprès des étudiants de 3ème année en logistique et production.

En étroite collaboration avec un ingénieur d’Abri Services, quatre étudiants travaillent sur le projet et sont actuellement à l’étude technique pour élaborer un planning de conception qui débutera en janvier prochain avec une livraison des deux démonstrateurs dès février 2018.