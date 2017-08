Un air de vacances …

Une ossature en sapin du nord et un bardage en bois exotique (Tatajuba), cette construction 100 % bois de 145 m² mêle l’esthétique à la performance. L’isolation renforcée en ouate de cellulose permet de garantir un confort thermique toute l’année ; fraîcheur en été et chaleur en hiver. La maison est conçue pour tirer au maximum profit des ressources de l’environnement. Un système de récupération des eaux de pluie avec filtration et traitement UV est utilisé pour les sanitaires et l’arrosage du jardin. Les pièces de vie sont orientées sud afin d’offrir chaleur et luminosité. Les menuiseries double vitrage en aluminium viennent renforcer l’isolation tandis que les brise-soleil orientables atténues la chaleur d’été. En hiver, ce sont les radiateurs rayonnants électriques et la cheminée qui apportent le bien-être et la convivialité. Cette construction présente une architecture originale. Et pour s’adapter à son environnement, la maison suit la forme du terrain en s’arrondissant légèrement autour de la terrasse en bois côté sud.