Un centre équestre en structure lamellée-collée

Dans le Loir-et-Cher, le siège de la Fédération Française d’Equitation prend forme. Situé dans le Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron, le chantier accueille une structure en lamellée-collée de grande dimension, réalisée par le groupe CMBP.

« Le groupe CMBP a été retenu chez nous pour ce chantier car, suite à l’appel d’offre, ils se sont avérés être les plus compétents et les plus sérieux. Avec leur bureau d’étude intégré et l’expertise de leurs atelier », se souvient M. Boucan, responsable technique du Centre équestre de Lamotte Beuvron.

Sur ce chantier, le groupe (qui comprend trois sites de production, en région Centre, Bretagne et Bourgogne) a débuté par la modélisation du bâtiment qui mesure 93,6 mètres sur

133,6 mètres et comprend des arcs de 80 mètres de portée libre. « Avec de telles proportions, l’enjeu est de tout prévoir dès la modélisation du projet », explique Sylvain Tierny, directeur technique CMBP.

Les arcs ont été réalisés dans les ateliers de la filiale Gauthier Lamellé Collé, à Sérent (56), en trois parties pour pouvoir être transportés jusqu’au chantier par convois exceptionnels.

« L’acheminement des différentes parties de la charpente a contraint le groupe à une organisation spécifique, puisque la taille des pièces (poutres de 35 mètres) a nécessité l’aménagement de ronds points et le démontage de panneaux autour du site », détaille le groupe.

Les plus grandes sections ont donc été pré-montées en ateliers et montées sur site début avril avant levage complet, début juillet. Les coursives (structure secondaire) devraient être terminées et levées mi-août.

Après la charpente, les travaux de couverture seront aussi confiés à CMBP et devraient prendre fin au mois de septembre 2017.