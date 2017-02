Actualités, Articles Une Forêt d’Investissement 9 février 2017

Il y a quelques jours nous vous faisions le relais de la journée prescription autour du douglas le 17 février prochain en Auvergne, organisée par France Douglas et Auvergne Promobois. Elle a pour objectif d’accompagner le développement des essences de bois, notamment du douglas sur le marché de la construction.

Il est vrai que les débouchés de la foret sont multiples et son exploitation raisonnées est plus que jamais d’actualité. De la transformation du bois aux artisans et entreprises de bâtiment qui utilisent ce matériau, la forêt propose une large gamme d’emplois et participe au maintien d’activités en zone rurale. Les entreprises de la transformation du bois emploient 300 000 personnes. Si l’on ajoute les artisans et les entreprises du bâtiment, la filière forêt-bois regroupe plus de 450 000 personnes.

La forêt privée représente près des trois-quarts des surfaces forestières en France, 11 millions d’hectares, environ 20 % du territoire et 3,5 millions de propriétaires forestiers.

Filière d’avenir, ils sont désormais nombreux sont à investir dans l’acquisition de foret ou partie de foret au travers de groupement forestiers (http://www.groupementsforestiers.com). Outre de nombreux avantages fiscaux (réduction d’ISF, exonération d’ISF, réduction d’impôts sur le revenu, exonération de droit de succession/donation), ils permettent à votre investissement d’être utile pour le développement de l’économie de la filière bois, en gérant ce patrimoine pour une exploitation raisonnée et conforme aux chartes et labels en vigueurs.

Kelisol approuve ce produit.