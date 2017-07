Une levée de fonds de 1,2 million pour Hubstairs

Trois investisseurs rassemblent 1,2 million d’euros pour accélérer le développement d’Hubstairs en France. Cette start-up bordelaise propose l’aide d’architectes pour décorer son intérieur à partir d’un logiciel de visualisation 3D.

Hubstair avait séduit la Bpifrance en 2016. La start-up avait remporté la première place du concours de la banque publique d’investissement et un chèque de 250 000€. C’est désormais à Art de vivre Investissement, Arthur média Groupe et Business angel d’investir dans cette jeune entreprise. La start-up de décoration d’intérieurs bordelaise a obtenu 1,2 million d’euros de la part de ces trois nouveaux investisseurs. De plus, le co-fondateur de Seloger, Gille Blanchard, rejoint le board d’Hubstairs pour accélérer son développement en apportant son expertise. Les objectifs d’Hubstairs sont d’améliorer leur logiciel de visualisation et d’étendre son champ d’activité en France, tout en augmentant leur nombre d’architectes partenaires.

Texte : Pierre Barbet – Photo : Hubstairs