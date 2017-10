Une terrasse de rêve

Une terrasse, on en rêve tous, qu’elle soit petite, grande, dans un cadre bucolique, accompagnée de sa piscine, à l’abri des regards ou prête à faire la fête.

Pour créer ces lieux de moins en moins privilégiés, les matériaux ne manquent pas. Le choix est riche.

Si vous avez déjà abandonné l’idée du béton (trop long à couler et peu écologique), de la pierre (sensible au gel et redoutablement dur en cas de chute) et du carrelage (fragile aux chocs et glissant), c’est que vous avez été séduit par le bois ou son aspect. Et pourquoi pas en belles lames de bois naturel ou composite.

Le bois composite, en pleine innovation

Désormais bien installées dans le paysage, les lames en bois composite séduisent toujours plus.

Inspiré par la nature, le composite en imite le veinage et les teintes du bois. De plus en plus apprécié en aménagement extérieur, il peut se révéler une excellente alternative au bois par sa résistance, son imputrescibilité et sa facilité d’entretien ; en outre, il est recyclable. Dénué d’échardes, lisse et agréable au toucher, antidérapant, il est idéal pour aménager les bords d’une piscine. À condition qu’il soit de bonne qualité, sa composition à base de résine polymère et de bois à l’état de poudre le rend résistant non seulement aux insectes, mais aussi aux fissures et aux moisissures.

Le bois naturel

L’essence la plus répandue est, sans conteste, le pin du nord. Préservé par autoclave, il affiche une durabilité classe 4, qui le met à l’abri des insectes et des moisissures autant que des variations climatiques. Parmi les résineux, le mélèze qui tire sur le jaune, et le douglas rosé (classe d’emploi 3b), sont également des essences qui ont fait leur preuve en bois de terrasse. Toutes deux ont un cœur naturellement durable et sont issues de forêts françaises (certifiées PEFC). Sélectionnées hors aubier, elles peuvent être employées pour la réalisation de terrasses sans nécessiter de traitement. Les essences naturelles de qualité supérieure, l’ipé et le teck légendaire, tous deux issus de plantations certifiées FSC, naturellement classe 4 ont toujours la cote.

La structure se conçoit en fonction de son support, généralement des lames de lambourdes posées sur un film étanche, pour éviter la rétention d'eau qui déforme les lames. Certaines terrasses peuvent se poser sur des structures aluminium.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que l’effet de tous ces produits est limité dans le temps, et que l’entretien de la terrasse dépendra en grande partie de la qualité du bois, composite y compris, dont elle est faite.

