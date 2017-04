Vagues boisées

Bien à l’abri des regards, dans une villa ultramoderne de Bratislava, M-S Pro Architects vient d’achever une piscine au plafond original. L’illusion des vagues et la proximité de l’eau invitent à la détente.

Le projet est né de la volonté d’imiter la nature, et dans les paysages cette proximité entre l’eau et le bois.

Pour cette réalisation ultra-design, M-S Pro Architects voulait un bois facile d’entretien, durable et utilisable en milieu humide.

Pour obtenir l’apparence des vagues, la découpe du bois a nécessité un niveau élevé de précision. Le plafond comprend un total de 490 lamelles de bois Kebony.

Développé en Norvège, ce bois résineux (certifié FSC) Kebony est un bois amélioré par l’ajout d’un liquide biologique issu des déchets de cultures agricoles. « En polymérisant la paroi cellulaire du bois avec de l’alcool furfurylique, la durabilité et la stabilité dimensionnelle du matériau sont bien meilleures et comparables à celles des bois exotiques », selon le fabricant. Pour ce projet, il a également été utilisé pour les poutres intérieures et extérieures, et pour la terrasse.

Texte : Claire Thibault – Photos : © M-S Pro Architects / Kebony