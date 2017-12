Vers une économie sobre en ressources et carbone ?

Le rendez-vous international de l’économie sobre en ressource et carbone, le World Efficiency Solutions se déroulera du 12 au 14 décembre prochain au Parc des Expositions, à Paris Porte de Versailles. L’événement, premier en son genre, entend contribuer à la mise en œuvre concrète de l’économie circulaire et bas carbone en entreprise et dans les villes et territoires.

Réduction du CO2, stratégies bas carbone des secteurs bâtiment, logistique, transport ; contrats de performance énergétique dans l’industrie ; énergie décentralisée ; atouts du numérique ; bâtiments labellisés E+C- ; visions énergétiques à 2050… Voici quelques uns des thèmes qui seront abordés lors du World Efficiency Solutions, du 12 au 14 décembre prochain.

Outre la décarbonisation de l’économie, l’économie circulaire sera aussi à l’honneur. Un regard croisé sur la mise en application des Green Deals aux Pays-Bas (leur pays d’origine) et en France sera proposé avec Orée. Pour rappel, les Green Deals sont des engagements réciproques pris entre un État et d’autres signataires en vue de faciliter l’émergence de projets innovants dans les domaines de l’économie circulaire. Les quatre premiers signés en France en avril 2016 (« engagements pour la croissance verte ») portent exclusivement sur le recyclage, à l’image de celui concernant le BTP signé par l’UNICEM, présente sur WE. Enfin, l’exposition de solutions et les prix et trophées permettront de découvrir de nombreux produits et services sobres en ressources et aux impacts limités pour le milieu naturel.

En tant qu’acteurs majeurs de la transition écologique et énergétique, les villes et territoires ont aussi une place de choix dans le programme de World Efficiency Solutions. De nombreuses animations et interventions sont proposées dans le cadre des partenariats menés par WE. Ainsi, ICLEI-Local Governments for Sustainability reviendra en particulier sur le programme Green Climate Cities. Et le C40- Réseau international des grandes villes mobilisées face au défi climatique, présentera des initiatives menées dans le cadre de la démarche Reinventing Cities avec des représentants de villes membres.

Par ailleurs, en marge du Sommet Climat du 12 décembre, World Efficiency Solutions est l’occasion de faire le point sur cette année tournant qu’a constitué 2017 en matière de finance verte et de découvrir les perspectives qui en découlent. Ainsi, notamment, une plénière de restitution permettra de découvrir les principales avancées réalisées lors du Sommet Climat organisé par l’Elysée avec la Banque mondiale et les Nations unies. Le ministère de la Transition écologique et solidaire interviendra sur le financement participatif au service de la croissance verte et présentera son nouveau label dédié.

Construction21 répond présent

Construction21 sera notamment présent sur World Efficiency, avec ses ateliers Green Solutions Awards présentant six réalisations exemplaires, primées lors de son concours. Cinq start-ups soutenues par InnoEnergy, accélérateur européen spécialisé dans l’énergie durable, interviendront pour promouvoir leurs innovations lors d’une conférence en duo avec les clients des solutions qu’elles commercialisent.

