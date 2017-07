Heco-shrauben présente ses nouvelles vis

H eco- shrauben , le fabriquant de vis a llemand lance sur le marché des vis à têtes hexagonales, leur utilisation permet un travail de précision là où les vis classiques ne peuvent être utilisées.

Heco-shrauben sort une nouvelle variante de vis. Pourvues d’une tête hexagonale et composées d’acier trempé et de zinc blanc, ces vis peuvent être utilisées là ou les vis fraisées sont inutilisables, comme lors d’assemblage de tôle d’acier et de bois. Elles servent aussi à l’assemblage, par exemple, de sabots de solive ou de crochets de transport.

Plusieurs modèles sont disponibles, avec filet partiel ou total. Leurs tiges sont plus épaisses, ce qui octroie une meilleure résistance à la structure. Les vis ont un plus grand nombre de nervures de fraisage sur la pointe, ce qui est un double avantage, les vis pénètrent plus facilement la matière et sont utilisables sur des surfaces plus fines que des vis classiques.

Comme le reste de la gamme Heco-shrauben, les vis à tête hexagonale ont passé l’évaluation technique européenne ATE-11/0284, qui garantit une sécurité maximale lors de la planification et des calculs des fixations.

Texte: Pierre Barbet – Photo: Heco-shrauben