Votez pour votre arbre préféré

À l’initiative de l’Office national des Forêts et en partenariat avec le magazine Terre Sauvage, 14 arbres ont été sélectionnés, en juin dernier, pour représenter leur région.

Individu ou groupe, chacun a pu proposer son arbre préféré. En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury a pris en compte l’histoire même de l’arbre et son importance, culturelle, affective, sociale, symbolique et historique.

Tous les arbres lauréats, photographiés par un professionnel de Terre Sauvage, feront l’objet d’une exposition.

Du Chêne au poirier, en passant par le séquoia géant et le baobab, ces arbres parfois centenaires concourent désormais pour le prix national de l’Arbre de l’année.

Il est aussi possible de voter en ligne jusqu’au 1er décembre 2017, pour le « Prix du public ».

L’annonce des lauréats se fera le 19 décembre.