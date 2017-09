Wood Inspirations : du design et du bois

Du 23 septembre au 1er octobre, l’exposition Wood Inspirations présente le travail des fabricants, designers et artisans de la filière bois, en Belgique.

« C’est en faisant le constat de la méconnaissance des avancées de cette filière en matière d’innovation, de design et de savoir-faire qu’est née, en 2015, l’idée d’organiser une première exposition sous le nom de Wood Inspirations », précisent les organisateurs de l’exposition, créée en partenariat avec La Financière du Bois, filiale du groupe Investsud, qui contribue financièrement au renforcement et au développement des PME de la filière bois wallonne.

Le concept Wood Inspirations repose sur une double vitrine de produits, à la fois digitale et physique. « Nous devions dans un premier temps fédérer les acteurs car aujourd’hui il faut « être gros » pour exister. Ensuite, nous ne pouvions pas nous limiter à une vitrine physique ! L’omniprésence d’internet et des réseaux sociaux dans le passage à l’acte d’achat des consommateurs devait être prise en considération ».

Cette vitrine prend la forme d’une exposition itinéraire, qui s’installe pour cette année au Domaine des Grottes de Han, à Han-sur-Lesse, en Belgique. A l’image d’une galerie d’art, les objets présentés sont rassemblés en une quinzaine de tableaux. Sur 1 500m², cette scénographie mélange plus de 100 créations d’une trentaine d’entreprises.

Des créations déco et fonctionnelles qui relèvent de divers univers : design contemporain, organique, upcycling… La scénographie est signée par un trio d’architectes de premier plan : Alain Berteau (Designworks), Sébastien Cruyt (Synergy International) et Fabrice Massagé (MAAF & SO). Qu’il s’agisse de cabanes, tiny houses, meubles, objets de décoration ou constructions bois, ils ont réussi à créer des tableaux cohérents destinés à inspirer le visiteur.

Pour répondre à une demande croissante, Wood Inspirations, à côté du Pop-up Store, son pendant numérique : un e-commerce.

Plus d’informations : www.woodinspirations.be.

Photos : Jean-Pierre Ruelle