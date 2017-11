Woodchem 2017 : quand la chimie mise sur le bois

Du 6 au 7 décembre, la Faculté des sciences et technologie de l’Université de Lorraine à Vadoeuvre-lès-Nancy accueille la conférence Woodchem. Dédiée à la chimie du bois, elle présentera les nouvelles opportunités et débouchés pour la filière bois-forêt.

Le bois est-il le matériau d’avenir pour une chimie plus respectueuse de l’environnement ? À en croire les spécialistes, il dispose en tout cas d’un fort potentiel au niveau de ses applications industrielles futures.

Afin d’échanger et de débattre sur les nouvelles perspectives de la filière bois, la 4e édition de Woodchem s’ouvre en décembre, à Nancy, aux mondes académique, industriel et politique. Elle permettra à l’ensemble des acteurs d’effectuer un panorama des éco-matériaux et des éco-produits issus du bois, ainsi que les procédés de bioextractions et de transformation associés.

L’objectif est aussi d’identifier les ruptures technologiques nécessaires pour la filière, et déclencher des projets de recherche et de développement.

Plus de 200 professionnels sont attendus, du 6 au 7 décembre.

Plus d’informations : www.woodchem.fr