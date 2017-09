Woodi, nouvel écoquartier de Melun

À Melun, en région parisienne, un nouvel écoquartier sortira de terre à l’horizon 2026. Baptisé Woodi, il accueillera quelques 8 000 habitants sur 65 hectares. Zoom sur cette opération d’aménagement, compatible Tepos.

2 700 nouveaux logements sortiront de terre à Melun, d’ici 2026. Un temps retardé par un recours, le chantier du projet Woodi, porté conjointement par le Crédit Agricole Immobilier, Loticis et la ville de Melun, devrait démarrer cette année.

Il s’agira de l’un des premiers quartiers compatibles Tepos (territoire à énergie positive) en France. « Notre objectif est de construire une ville adaptable, confortable, habitable, abordable, modulable et désirable. Le futur projet Woodi permettra de redynamiser et renouveler durablement Melun », déclarent Nathalie Gagnadre, directrice Grands Projets Crédit Agricole Immobilier et Caroline Barbaux, directrice du projet Loticis.

Le chauffage des bâtiments sera assuré à 97 % par la géothermie et des panneaux solaires équiperont les toits. Les logements seront certifiés BEE+ (Bâtiment Energie Environnement, label Prestaterre), ce qui permet une exonération supplémentaire de la taxe foncière sur la propriété bâtie de 25 à 30 ans.

La trame verte sera également renforcée avec des liaisons douces et un accès au Tzen 2.

La première phase de travaux (2017-2020) prévoit la construction de 900 logements, un groupe scolaire d’envergure, une crèche, 4 000 m² de commerces et activités, un espace culturel polyvalent, une conciergerie de quartier et une plaine des sports de 16 000 m² avec gymnase.

La seconde phase (2021 – 2023) portera sur environ 500 logements collectifs et 200 pavillons, ainsi que 2 000 m² supplémentaires de commerces.

La dernière phase (2024 – 2026) verra la construction d’environ 800 appartements et 300 terrains à bâtir, d’un parking silo et 5 000 m² de commerces.

Une multitude de services seront proposés aux habitants : blanchisserie, repassage, couture, garde d’enfants, soutien scolaire, coiffure, manucure, facilités pour les mobilités etc.

Avec 2 700 logements sur 65 hectares, quelques 8 000 nouveaux habitants seront accueillis dans ce nouveau quartier.